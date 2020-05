Retour à la barre du Formule Fitness pour André Alie

Après l'embauche d'Érik Archambault comme directeur général, le Formule Fitness de Bécancour n'a pas perdu de temps pour s'entendre sur les termes d'un nouveau contrat avec l'entraîneur-chef, André Alie.

Tout le monde dans l'organisation bécancouroise voulait régler rapidement ce dossier afin de bien pouvoir se préparer en vue du repêchage de la Ligue de hockey senior AAA du Québec, qui aura lieu le 26 juin prochain.

Pour l'un des propriétaires de l'équipe, Marquis Lajeunesse, « La stabilité au poste d'entraîneur est importante pour nous. Nous avons un plan en tête en vue de la prochaine saison, à commencer avec le repêchage qui s'en vient. Avec les nombreux choix que nous avons au repêchage, nous pouvons regarder vers l'avenir avec optimisme.»

« La chimie est bonne »

La semaine dernière, le nouveau directeur général avait mentionné « avoir soif de victoires » comme tous les partisans de l'équipe et les membres de l'organisation.

« Très heureux de cette nouvelle entente avec André, a commenté Érik Archambault. La chimie est bonne entre nous tous et le futur s'annonce beau à Bécancour. On va monter une belle équipe que les gens seront fiers de venir encourager. D'ailleurs, nous sommes déjà au travail et on pourrait annoncer des bonnes nouvelles sous peu.»

Enfin, pour André Alie, il est clair que la saison 2020-2021 sera bien différente de la dernière où l'équipe n'a remporté que trois matchs sur 22 en saison régulière. « Je suis très heureux de revenir avec le Formule Fitness, a-t-il souligné d'entrée de jeu. Je remercie Érik Archambault pour son vote de confiance et aux propriétaires de l'équipe de croire en ma philosophie.»

Il ajoute: « Nous regardons vers l'avant et nous allons nous servir de la saison difficile comme tremplin pour la prochaine saison. Comme tout le monde sait, nous avons plusieurs bons choix au repêchage et, surtout, on veut se garnir d'une bonne liste de joueurs qui seront fiers de venir jouer chez nous, à Bécancour. »

Maintenant, que se passera-t-il d'ici le repêchage du 26 juin? Ce sera une affaire à suivre car le directeur général pourrait nous réserver quelques nouvelles sous peu.

Source : Robert Legault, relationniste.