Le Grand défi Pierre Lavoie 2020 annulé

Le Grand défi Pierre Lavoie se voit dans l’obligation d'annuler La Course 2020, prévue les 9 et 10 mai, compte tenu des derniers développements et annonces des autorités de santé publique concernant le coronavirus (COVID-19).

L’organisation affirme qu’elle est des plus sensibles à la situation entourant la propagation de la COVID-19 et ne souhaite aucunement poser des gestes qui risquent de nuire à la santé des participants, enseignants, bénévoles, employés, partenaires et fournisseurs.

Elle ajoute que cette nouvelle est bien sûr triste pour les quelque 5 500 jeunes, les responsables et les accompagnateurs, qui se sont entraînés plusieurs mois afin de participer à cet événement important.

L’équipe du Grand défi les en remercie et les salue chaleureusement, en espérant qu’ils seront là l’an prochain. L'inscription ainsi que les coûts d’inscription seront valides et reportés à La Course 2021.

D’ici là, elle encourage fortement les gens à bouger et à rester actifs à la maison.

Sa mission étant axée sur la prévention, le Grand défi a la responsabilité d’emboîter le pas aux autorités pour le mieux-être des Québécois.