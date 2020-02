Hockey LHSAAAQ: Nicolet affronte Joliette demain soir

Les séries quart-de-finale ont démarré sur des chapeaux de roues le weekend dernier, donnant lieu comme on s’y attendait à beaucoup d’émotion et d’intensité. La majorité des séries en seront à leurs troisième et quatrième matchs, alors que dans d’autres cas, on pourrait se rendre jusqu’au match #5. Chose certaine, les amateurs sont assurés d’avoir accès à au moins 7 matchs de vendredi à dimanche prochain.

Voici comment se répartissent les matchs cette fin de semaine :

Vendredi 21 février 2020

Match #3 - 20:30 - Louiseville mène 2-0 / Donnacona VS Louiseville (Centre sportif de Louiseville)



Match #4 - 20:30 - Plessisville mène 3-0 / Granby VS Plessisville (Amphithéâtre Léo-Paul Boutin)



Match #3 - 20:30 – Joliette mène 2-0 / Joliette VS Nicolet (Aréna Pierre-Provencher)

Cette série est probablement celle qui offre le plus d’intensité et d’émotion jusqu’ici. Elle met en vedette deux formations qui ont littéralement terminé nez-à-nez au classement. Alors que le premier match fut plutôt serré (2-1 Joliette), le deuxième a vu les Sportifs de Joliette triompher de façon convaincante, 4-1 cette fois-ci, face au Condor de Nicolet. L’attaque joliéttaine est jusqu’ici dominée par le défenseur Dany Roch, Charles-Alexandre Drolet et Vincent Couture (trois points chacun). Le gardien Frédéric Piché revendique les deux victoires de son équipe, avec une excellente moyenne de 1.00 but par match un taux d’efficacité de .970.

Du côté de Nicolet, l’attaque est plutôt en panne, menée par Étienne Salvail et Jason Lavallée (2 points chacun). Émilien Boily est jusqu’ici l’homme de confiance d’Alain Gardner, en dépit de ses 3.05 buts alloués en moyenne par match. Le Condor sera par ailleurs privé des services de Justin Doucet pour les deux prochaines rencontres, suspendu pour être revenu sur la patinoire pour prendre part à une bagarre générale. Cédric Labelle quant-à-lui sera suspendu pour un match pour avoir été le premier joueur à quitter le banc lors de cette bagarre générale.

Match #3 - 21:00 - Série égale 1-1/ Cap-de-la-Madeleine VS La Tuque (Colisée Denis-Morel)

Samedi 22 février 2020

Match #4 - 20:00 / Louiseville VS Donnacona (Aréna de Donnacona)

Match #4 - 20:00 / La Tuque VS Cap-de-la-Madeleine (Aréna Jean-Guy Talbot)

Match #4 - 20:30 / Nicolet VS Joliette (Centre récréatif Marcel-Bonin)

Dimanche 23 février 2020

Match #5 (si nécessaire) - 14:30 / Granby VS Plessisville (Amphithéâtre Léo-Paul Boutin)

Match #5 (si nécessaire) - 16:30 / Donnacona VS Plessisville (Centre sportif de Louiseville)

Voici l’horaire des matchs #5 à #7 de la série entre Donnacona et Louiseville:

Match #5 : Dimanche 23 février (16:30) / Donnacona à Louiseville (Centre sportif de Louiseville)

Match #6 : Vendredi 28 février (21:00) / Louiseville à Donnacona (Aréna de Donnacona)

Match #7 : Dimanche 1 mars (19:00) / Donnacona à Louiseville (Centre sportif de Louiseville).

Source: Jean-Philippe Morin.