Baseball: les Ligues Frontier et Can-Am ont fusionné

La Ligue Frontier et la Ligue Can-Am, deux des plus anciennes ligues professionnelles de baseball indépendant, ont annoncé leur fusion. Dès la saison 2020, cinq équipes de la Ligue Can-Am joindront la Ligue Frontier.



La ligue Frontier comptera donc 14 équipes : Les Jackals du New Jersey, les Capitales de Québec, les Boulders de Rockland, les Miners de Sussex County et les Aigles de Trois-Rivières joueront dans la division Can-Am. Les Wild Things de Washington et les Crushers de Lake Erie compléteront cette division. Les sept équipes restantes opéreront dans la division Mid-Ouest. Ces équipes sont : les Otters d’Evansville, le Freedom de Florence, les Grizzlies de Gateway, les Slammers de Joliet, les Boomers de Schaumburg, les Miners de Southern Illinois et les ThunderBolts de Windy City.

La plus grande ligue de baseball professionnel indépendant



Le nouveau circuit unifié de la Ligue Frontier deviendra la plus grande ligue de baseball professionnel indépendant. Elle regroupera certaines des plus anciennes franchises de l’industrie. Trois-Rivières aura donc l’opportunité d’être représenté dans les grands marchés de New York, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Pittsburgh, St-Louis, et Québec.



La ligue Frontier a la réputation d'une pépinière de talents. Plus de 1000 joueurs ayant évolué dans cette ligue ont signé des contrats avec des organisations du Baseball Majeur au fil des 27 dernières années. Dans la Can-Am, 135 joueurs ont le même statut. « Il ne fait pas de doutes dans notre esprit que cette fusion permettra aux amateurs trifluviens de voir un baseball de haut niveau », affirmait le directeur général des Aigles de Trois-Rivières, René Martin.

96 rencontres prévues en saison régulière



Bill Lee, commissaire de la Ligue Frontier, en poste depuis 1994, demeurera dans ce rôle. Ce dernier se dit « très excité et privilégié d’être en mesure de dévoiler une telle annonce. Il s’agit de l’aboutissement de près de deux ans de discussions. Le match des étoiles lors de la saison 2019, opposant la Ligue Frontier et la Ligue Can-Am, fut la première étape majeure dans ce processus de collaboration. Nous sommes d’avis que la fusion renforcera le baseball professionnel indépendant dans son entièreté. »



La saison 2020 de baseball sera la 28e de la Ligue Frontier. Toutes les équipes joueront 96 rencontres en saison régulière. La saison ouvrira le 14 mai et prendra fin le 6 septembre. Le calendrier complet pour 2020 sera rendu public le 21 octobre prochain. La rivalité Québec Trois-Rivières sera encore extrêmement vive puisque 12 rencontres sont prévues au calendrier.