Un vent de nouveautés pour le Formule Fitness de Bécancour!

C’est avec enthousiasme et fébrilité que les trois nouveaux propriétaires du Formule Fitness de Bécancour, Marquis Lajeunesse, Emmanuel Poliquin et Alexandre Guévin, se sont présentés aux médias, joueurs et partisans le 28 août dernier, à l’occasion d’une activité de presse.

Ayant acquis la formation officiellement le 5 août dernier, ces trois hommes d’affaires de la Rive-Sud ont aussi profité de l’occasion pour présenter de nouveaux joueurs et assurer aux partisans que l’équipe de direction déjà en place avant la transaction serait de retour avec quelques ajouts.

Ainsi, M. Dany Paré, agit toujours à titre de directeur général du Formule Fitness de Bécancour, alors que M. André Alie est confirmé dans son poste d’entraîneur en chef de l’équipe senior AAA. Il sera secondé par l’entraîneur-adjoint Gabriel Snauwaert déjà en poste. De plus, se joignent à l’équipe : Jimmy Vachon aux communications/marketing, Valérie Vaudrin aux ressources humaines et Audrey Brisson en tant que directrice publicitaire. Marquis Lajeunesse conserve son poste de directeur général adjoint et présidera l’organisation, alors qu’Alexandre Guévin, agira à titre de vice-président et gouverneur. Pour sa part, Emmanuel Poliquin sera responsable (directeur) des opérations de l’équipe.

De nouveaux joueurs confirmés

Le Formule Fitness a le plaisir d’annoncer que les porte-couleurs de l’équipe pour la saison 2019-2020, seront Martin Trempe (nouveau), Dave Leblanc, William Couture, Michael Zollo, Steve lebel (nouveau), Louis-Philippe Fortin (nouveau), Nicolas Carrier, Nicolas Lachance, pour ne nommer que ceux-ci.

Activités de financement

Des activités partisanes et de financements sont déjà au calendrier 2019, et ce, afin de favoriser un début de saison en force pour le Formule Fitness. Notamment, les 6 et 7 septembre derniers, le tournoi de balle donnée annuel de l'équipe s'est déroulé au terrain de baseball de Bécancour. Un total de dix équipes s'y sont disputées la victoire. Ensuite, il y aura la classique de golf du Formule Fitness qui se déroulera au Club de golf Godefroy de Bécancour, ce samedi, un tournoi sous la forme de 4 balles meilleure balle. Des foursomes sont toujours disponibles, pour information contactez-nous au 819 698-8132 ou joignez la page Facebook de l’organisation.

Le calendrier de la saison 2019-2020 est maintenant disponible au : https://becancour.lhsaaaq.com/ et sur le Facebook du Club. Dès le 4 octobre 2019, les gens sont attendus, à l’aréna Roland-Rheault, pour encourager le nouveau Formule Fitness!