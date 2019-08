Le Défi Réjean Huard se tiendra ce samedi à Shawinigan

La Classique internationale de canots de la Mauricie invite toute la population au Défi Réjean Huard. Cette journée festive et touchante se tiendra ce samedi 24 août dès midi sur l’avenue du Capitaine-Veilleux à Shawinigan (Shawinigan-Sud).

Commandité par la Fondation Fusée, le Défi Réjean-Huard est une course amicale d’environ 3 kilomètres qui consiste à jumeler des athlètes inscrits à la Classique de canots à des enfants et de jeunes adultes vivant avec une limitation physique ou intellectuelle.

Ces jeunes s’entraînent avec des entraîneurs professionnels pendant plus de 50 heures durant l’été et donnent le meilleur d’eux-mêmes lors de la course. Ce moment est très attendu par chacun d’entre eux. C’est LEUR Classique!

En collaboration avec l’URLS Mauricie, le Défi Réjean Huard accueille également la compétition de Rabaska dans le cadre du programme Jouer pour Jouer. Les 40 jeunes qui se sont entraînés pendant 9 séances de 1 h 30 chacune concourront pour le plaisir.

En plus des compétitions, petits et grands trouveront leur compte : jeux géants pour les enfants, musique et nourriture (maïs, hot-dogs, ailes de poulet) ajouteront à l’ambiance festive et rassembleuse de cet événement dont vous vous souviendrez longtemps.