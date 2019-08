La Ligue de baseball majeur du Québec annonce son alignement pour le Championnat canadien senior

La Ligue de baseball majeur du Québec était fière d’annoncer récemment son alignement pour le Championnat Canadien Senior qui aura lieu à la fin du mois d’août. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 26 août, Chatham, un quartier de la Ville de Miramichi, présentera donc ce tournoi pour une sixième fois dans l’histoire de la compétition.

La compétition précédente à Miramichi s'est déroulée en 2015, soit l’année où le Québec a obtenu une place parmi les trois premiers pour la dernière occasion, en terminant en deuxième position, s’inclinant en grande finale face à la formation de Tecumseh, Ontario.

La sélection des joueurs qui s’est fait tout au long de l’été par le personnel d’entraineurs n’a pas été de tout repos. Les dirigeants ont dû essuyer plusieurs refus de la part de joueurs ne pouvant pas se libérer on parce qu’ils allaient devoir joindre la ligue Can-Am. Huit des neuf équipes y seront représentées. Seulement les Expos de Sherbrooke n’auront pas de représentants. Montréal et Thetford Mines auront cinq représentants, Coaticook et Victoriaville trois chacun, Saint-Jean-sur-Richelieu deux et un chacun pour Acton Vale, Saint-Jérôme et Shawinigan.

Les receveurs seront Miguel Comtois (COA) et Guillaume Morin (SJN).

À l’avant-champ, il y aura Mathieu Boutin (VIC), Steve Robert (MTL), François-Alexandre Tambosso (MTL), Nicolas Loiseau (SJN), Jérôme Duchesneau (THE), Stéphane Pouliot (THE), Karl Gosselin (VIC) et Justin Kortessis (VIC).

Les voltigeurs choisis seront Andy Pitcher (MTL), Alexandre Massicotte (SJÉ), Marc-Antoine Perron-Rousseau (SHA) et Douglas Toro (THE).

Et finalement, les lanceurs seront Fernando Fernandez (ACT), Christopher Sauvé-Gebhardt (COA), Philippe Saad (MTL), Kéven Spénard (MTL), Jonathan Paquet (THE), Michel Simard (THE) et René-Dave Pelchat (VIC).

Le chef de mission, pour ce tournoi sera nul autre que le président de la LBMQ, M. Daniel Bélisle. Il sera assisté de son fidèle comparse Jean Simard. Ils ont fait appel à un gagnant pour diriger les troupes vers la victoire en Dominic Bolduc qui sera le gérant de la formation. Bolduc a mené les Blue Sox de Thetford Mines à six championnats des séries au cours des sept dernières années. Ceux qui l’assisteront dans ce périple, sont Joël Fortin des Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu, François-Alexandre Tambosso des Brewers de Montréal et Jonathan Breton du Big Bill de Coaticook.

Cette année, l’équipe Québec aura comme opposant en ronde préliminaire le Nouveau- Brunswick, le Manitoba, l’Ontario et Nouvelle-Écosse1. L’autre groupe sera formé des équipes de l’Alberta, la Colombie-Britannique, l’équipe Hôtesse de Chatham, Nouvelle-Écosse2 et Terre- Neuve-et-Labrador. Le tournoi débutera avec un banquet ce soir, le mercredi 21 août, suivi du traditionnel concours de coups de circuits.

Les parties débuteront dès le lendemain matin, heure du Nouveau-Brunswick. Le Québec disputera alors deux parties : à 11 h 00 face au Nouveau Brunswick et à 16 h 00 face au Manitoba. Le vendredi, les québécois n’auront qu’une seule partie à l’horaire contre leurs grands rivaux de toujours, l’Ontario dès 13 h 00. Le tournoi préliminaire se terminera le samedi matin 9 h 00 pour le Québec face à la Nouvelle-Écosse1. Une place parmi les trois premiers assurerait aux représentants du fleurdelisé une participation au quart de finale pour les positions #2 et #3 et une demi-finale le dimanche matin advenant une première place en ronde préliminaire.

Vous pourrez suivre les résultats et les résumés des rencontres sur le site Internet et sur la page Facebook de la LBMQ. Voici le lien pour l’horaire complet sur le site de Baseball Canada : https://baseball.ca/?fd=champ&pg=schedule&evt=seniormen.