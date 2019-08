La Fondation de l’athlète d’excellence remet 16 000 $ en bourses à des footballeurs prometteurs

Pour la 15e édition du Programme de bourses des Alouettes de Montréal, dont RDS était le présentateur officiel, la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a remis 16 000 $ en bourses individuelles, le vendredi 9 août dernier, à 16 étudiants-athlètes faisant partie des joueurs de football les plus prometteurs des niveaux secondaire, collégial et universitaire.

Benjamin Carré de Trois-Rivières, qui évolue au poste de demi-défensif pour l’équipe de football de l’Université McGill et qui étudie en génie civil, s'est retrouvé parmi les étudiants-footballeurs qui ont mérité une bourse de 1 000 $.

Les footballeurs ont reçu leur bourse des mains de M. Patrick Boivin, président et chef de la direction des Alouettes de Montréal, et de Mme Marie-Ève Bergeron, chef de service, investissements communautaires pour le Québec, chez Bell Média.

« Depuis 1998, les Alouettes soutiennent la persévérance scolaire partout à travers le Québec, a dit M. Boivin. Ce partenariat avec la FAEQ incarne parfaitement ce volet de notre implication communautaire. Grâce à ces bourses, de nombreux athlètes pourront concentrer tous leurs efforts sur leur réussite académique et sportive. Félicitations à tous les récipiendaires parmi lesquels se trouve peut-être un futur Alouette! »

« La Fondation est heureuse de s’associer pour une 15e année aux Alouettes de Montréal, puisque nos organisations partagent plusieurs valeurs, dont celles de la persévérance scolaire et de l’engagement communautaire, a ajouté Mme Patricia Demers, directrice générale de la FAEQ. Notre partenariat bénéficie à plusieurs des meilleurs footballeurs de la relève. Qu’ils soient au secondaire ou à l’université, ils savent qu’ils peuvent compter sur le Programme de bourses des Alouettes. »

Les étudiants-athlètes présents, réunis au Dining Hall du Stade Mémorial Percival-Molson, tout juste avant l’affrontement opposant les Alouettes aux Roughriders de la Saskatchewan, ont aussi pu écouter le témoignage d’Alexandre Laganière, ancien boursier de la FAEQ et du Programme de bourses des Alouettes, et qui est aujourd’hui analyste des matchs de l’équipe à la radio du 98,5 FM.

Les récipiendaires ont par la suite eu la chance de former la haie d’honneur pour l’accueil des joueurs de l’équipe montréalaise sur le terrain, avant de s’installer dans les estrades pour assister au match.

Le Programme de bourses des Alouettes de Montréal, présenté par RDS, est géré par la Fondation de l’athlète d’excellence et Football Québec, représentés respectivement par M. Jonathan Collin et M. Bob Mironowicz, en partenariat avec le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), dont le président est M. Gustave Roël.

Tableau des récipiendaires du Programme de bourses des Alouettes de Montréal

16 bourses de 1000 $ chacune pour un total de 16 000 $

Nom Âge Ville École et équipe en 2019 Adam Auclair 23 Notre-Dame-des-Pins Université Laval, Rouge et Or Daniel Bararuhanya 16 Saint-Jérôme École secondaire Saint-Stanislas, Patriotes Steve Bolo Mboumoua 15 Lac-Mégantic Polyvalente Montignac, Béliers Zachary Bouchard 15 L'Ascension-de-Notre-Seigneur Pavillon Wilbrod Dufour, Lynx Samuel Cahill 15 Vaudreuil-Dorion Collège Bourget, Voltigeurs Benjamin Carré 23 Trois-Rivières Université McGill Émile Choquet 16 Blainville Campus Notre-Dame-de-Foy, Notre-Dame Darnley Félix 15 Laval Collège Notre-Dame, Cactus Ryth-Jean Giraud 22 Laval Université de Montréal, Carabins Digaan Gomis 21 Thetford Mines Université Bishop’s, Gaiters Eloa Latendresse Regimbald 17 Montréal (RDP-PAT) Cégep Vanier, Cheetahs Iraghi Muganda 17 Québec Campus Notre-Dame-de-Foy, Notre-Dame Glody Musangu 23 Vaudreuil-Dorion Université Concordia, Stingers Simon Potvin 15 Sherbrooke École secondaire du Triolet, Harfangs Merton Theagene 16 Blainville Collège Notre-Dame, Cactus À confirmer plus tard Université de Sherbrooke, Vert & Or

À propos de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ)



La FAEQ (faeq.com) se démarque par son approche personnalisée, sa rigueur de gestion et son rôle d’influence auprès du milieu du sport et de l’éducation. En 2019, elle remettra 1 500 000 $ en bourses individuelles à 500 étudiants-athlètes de partout au Québec, en plus de leur offrir des services d’accompagnement en termes d’orientation scolaire et de conciliation du sport et des études. La 3e édition de l’événement cycliste, corporatif et festif Défi 808 Bonneville au profit de la FAEQ aura lieu les 13 et 14 septembre 2019 à Mont-Tremblant (informations au defi808bonneville.com).

À propos des Alouettes de Montréal



Les Alouettes de Montréal possèdent une riche histoire, l'équipe ayant été fondée en 1946. L'organisation a inscrit son nom sept fois sur la Coupe Grey (1949, 1970, 1974, 1977, 2002, 2009, 2010), emblème de suprématie de la Ligue canadienne de football. Ils disputent leurs matchs locaux au Stade Mémorial Percival-Molson, sur le flanc du Mont-Royal.

Pour plus d’informations sur les Alouettes de Montréal : montrealalouettes.com

Pour plus d’informations sur Football Québec : footballquebec.com

Pour plus d’informations sur le Réseau du sport étudiant du Québec : rseq.ca