Alex Tagliani a pris les commandes de la course au 20e tour pour mener 25 des 50 tours suivants, lors de la huitième étape de la série NASCAR Pinty's disputée dimanche au Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R), mais il a perdu la tête du peloton au 45e passage en évitant la voiture en perdition de la recrue TJ Rinomato.

Le pilote n'avait pas d'autre choix que de prendre le long chemin à l'extérieur, tandis que LP Dumoulin pouvait se permettre de prendre le plus court à l'intérieur pour doubler Tag et filer vers la victoire. Jean-François Dumoulin a terminé troisième.

« C'est un bon résultat pour l'équipe et je suis très fier de 22 Racing de m'avoir encore une fois donné une excellente voiture, a déclaré Alex Tagliani. Nous n'avons pas une mauvaise moyenne sur ce circuit. Il est évident que lorsqu'on en gagne deux d'affilée au Grand Prix de Trois-Rivières, on espère en gagner une troisième, mais en course automobile quand on termine deuxième, on se doit d'être content.

« Le résultat de ma course aurait pu être désastreux quand j'ai évité la voiture 02 (de TJ Rinomato), car je n'ai eu qu'une fraction de seconde pour faire un choix et comme j'étais le premier sur les lieux de l'incident je n'ai pas eu de drapeau pour m'indiquer le danger. Par contre, LP (Dumoulin) qui me suivait a eu plus de temps pour réagir et il a fait le bon choix. En passant à l'extérieur, j'ai ramassé des débris de gommes de pneus et ça m'a pris deux ou trois virages pour nettoyer mes pneus. Lorsque tout est revenu à la normale, il était à plus d'une seconde devant moi et à voitures égales, il m'était impossible de le rattraper dans un si court laps de temps.

« Dans le domaine réglage de la Chevrolet RONA/EpiPen/St Hubert Spectra Premium, l'équipe a décidé d'être prudente afin de préserver les pneus, mais avoir su, nous aurions pu être plus agressif. »

La pluie encore au rendez-vous samedi

Mais c'est avec à peine 35 minutes de piste que les 21 pilotes NASCAR Pinty's ont attaqué dimanche Les 50 Tours Hôtel Le Concorde, car la pluie s'est de nouveau invitée à une épreuve NASCAR Pinty's. Les orages ont d'abord causé l'arrêt prématuré de la séance d'essais libres de samedi après seulement trois tours et l'annulation pure et simple de la séance de qualification plus tard en après-midi. Les pilotes ont pu mettre leur voiture au point dimanche matin lors d'une session spéciale de réchauffement de 30 minutes. À la suite de l'annulation de la séance de qualification, la grille de départ a finalement été déterminée par le classement des propriétaires des voitures et Andrew Ranger a donc hérité de la première position sur la grille de départ aux côtés de Kevin Lacroix. Alex est parti quatrième à côté de LP Dumoulin.

Vingt et une voitures ont pris le départ de la course et 17 ont croisé l'arrivée, dont 15 sur le tour du vainqueur. L'épreuve de 50 tours a été neutralisée à trois reprises pour un total de 14 tours.

Au championnat des pilotes

Au classement des pilotes, Andrew Ranger, qui a terminé huitième au GP3R, est toujours en tête du classement avec 348 points, mais son avance a été réduite à 14 points sur Kevin Lacroix qui a terminé quatrième dimanche. Le vainqueur LP Dumoulin occupe toujours le troisième rang avec 328 points, mais il se rapproche à six points de Lacroix. Tagliani a accumulé sept points de plus que Ranger aujourd'hui, mais il est toujours quatrième avec 311 points. DJ Kennington est cinquième avec 285 points.

Au cours de ses cinq derniers départs, NASCAR Pinty's au Grand Prix de Trois-Rivières, Tagliani a terminé cinq fois sur le podium avec des victoires en 2017 et 2018. En 79 départs NASCAR Pinty's, Tagliani a récolté 10 poles, 9 victoires, terminé 34 fois dans le Top-5 et 54 dans le Top-10.

Riverside Speedway en Nouvelle-Écosse : prochaine étape de la série NASCAR Pinty's

La série NASCAR Pinty's disputera sa prochaine étape dans les Maritimes, le samedi 17 août, sur l'ovale du Riverside Speedway à Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Le départ du Bumper to Bumper 300 est prévu pour 17 h 30, heure des Maritimes.

Les clients de TSN et de TSN Direct peuvent suivre toutes les courses de la série NASCAR Pinty's en direct sur tsn.ca et sur l'application TSN. L'épreuve du Bumper to Bumper sera diffusée sur tsn.ca et sur l'application TSN à compter de 17 h 30, heure des Maritimes. Veuillez consulter l'horaire de la série.

L'été de TAG

Au cours de sa saison de course 2019, Alex Tagliani poursuivra la promotion sur la conscientisation aux allergies alimentaires et de la sécurité de ceux qui en sont atteints par l'entremise du lancement de la sixième campagne L'été de TAG. Cette initiative est mise sur pied par Alex Tagliani et Allergies Alimentaires Canada, avec le soutien de Pfizer Canada.

Les amateurs peuvent se connecter à Facebook pour suivre le Québécois Alex Tagliani tout au long de la saison 2019. Vous pouvez également suivre les activités d'Alex et de l'équipe Tagliani Autosport/22 Racing sur Instagram ainsi que sur Twitter.