Les Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu, champions du calendrier régulier de la LBMQ

Lors de la dernière fin de semaine, les Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu disputaient deux matchs consécutifs, le vendredi 9 août et le samedi 10 août. L'équipe a obtenu une fiche d'une victoire et d'une défaite face aux Castors d'Acton Vale et aux Cardinaux de Saint-Jérôme. Malgré une défaite contre Saint-Jérôme samedi, les Pirates sont champions du calendrier de la Ligue de baseball majeur du Québec (LBMQ).

Les rencontres entre les Pirates et les Castors donnent toujours droit à des affrontements épiques. Une fois de plus, ce vendredi, au Stade Richard Lafontaine de Saint-Jean-sur-Richelieu, les Castors d’Acton Vale n’ont pu venir à bout des Pirates, s’inclinant en onze manches par la marque de 16 à 15.

Les Pirates sont champions malgré la défaite

Les Cardinaux de Saint-Jérôme ont voulu jouer les troubles fêtes, samedi soir, à Saint-Jean-sur-Richelieu disposant des Pirates par la marque de 15 à 10 en huit manches. Malgré la défaite, les Pirates sont sacrés champions du calendrier régulier, puisque les Cascades de Shawinigan ont baissé pavillon face au Big Bill de Coaticook.

Les visiteurs ont inscrit des points à toutes les manches de la rencontre. En première manche, Mark Nadler est venu marquer sur une erreur. En deuxième, ce dernier a produit un point avec un ballon sacrifice. À la manche suivante, Pedro Luis Hernandez a produit deux points avec un double. Kendel Mckenna a par la suite amorcé la quatrième manche avec une claque en solo pour donner une avance de six points à Saint-Jérôme.

Tommy Rozon a ouvert la marque pour les Pirates à la fin de cette manche avec un double productif. Francois Cholette a donné la réplique avec un double de deux points en cinquième manche. À leur tour au bâton, Nicolas Loiseau a réduit l’écart avec un circuit de deux points. Les Cardinaux ont ajouté un point sur le ballon sacrifice d’Hernandez avant de voir les locaux prendre les devants en explosant pour sept points dont trois sur le double de Guillaume Morin.

En début de septième manche, Saint-Jérôme a créé l’égalité sur le simple de Sacha Lagarde. En huitième manche, ils ont envoyé onze frappeurs au bâton inscrivant cinq points dont deux sur le circuit de Dario Vincelli. La victoire au monticule va au dossier d’Alexandre Messier, sa première de la saison. Nicolas Loiseau encaisse une première défaite en deux décisions.

Les Cardinaux recevront l’Académie de baseball Canada U16, jeudi prochain, à domicile. Les Pirates, quant à eux, recevront les Cascades de Shawinigan, samedi prochain, pour terminer la saison avec deux matchs. La première rencontre est une partie suspendue en début de sixième manche alors que la marque est de 11 à 6 pour Shawinigan.