GP3R : un nouveau partenariat exclusif avec Castrol Canada

Le Grand Prix de Trois-Rivières est heureux d’annoncer un nouveau partenariat exclusif avec Castrol Canada, qui devient le partenaire d’huile officiel du GP3R.

Castrol Canada est impliqué au GP3R depuis plusieurs années, mais atteint maintenant un tout autre niveau de partenariat avec l’entente majeure qui a été conclue et qui sera en vigueur pour le week-end NASCAR et circuit routier du GP3R, du 9 au 11 août.

Pour le Grand Prix de Trois-Rivières, ce nouveau partenariat majeur avec une entreprise mondiale démontre la réputation de l’événement.

« Depuis plus de 50 ans, le GP3R s’est battu pour devenir un événement de classe mondiale dans le domaine des sports motorisés, a indiqué Dominic Fugère, directeur général du GP3R. Un nouveau partenariat majeur avec un commanditaire d’envergure mondiale tel que Castrol ne fait que cimenter cette réputation. Nous sommes fiers et motivés d’avoir été choisis par une firme légendaire dans le domaine des lubrifiants et des sports motorisés.»

Castrol est reconnu comme commanditaire majeur en course automobile partout dans le monde, s’affichant avec des équipes participant à des championnats tels que la Formule Un, le Championnat du monde d’endurance, le DTM et le Championnat du monde des rallyes.

À Trois-Rivières, de l’affichage prédominant de Castrol sera installé le long du plus vieux circuit de ville en Amérique du Nord, sur lequel des pilotes Castrol, tels que le vainqueur du Grand Prix 2013 DJ Kennington et Simon Dion-Viens, courront pour remporter les honneurs des 50 Tours Hôtel Le Concorde en série NASCAR Pinty’s.

« Castrol est une marque qui possède un héritage très riche en sport automobile, tout comme le Grand Prix de Trois-Rivières. Nous sommes fiers de faire partie de la 50e édition du GP3R et de célébrer cet anniversaire spécial avec eux », a déclaré Natalee Davis, gestionnaire marketing, partenariats et promotions pour Wakefield Canada.

Le week-end de NASCAR et de circuit routier, qui aura lieu du 9 au 11 août, conclura la 50e édition du GP3R. L’épreuve Le 50 Tours Hôtel Le Concorde est toujours considéré comme l’une des courses les plus attendues et appréciées de la série NASCAR Pinty’s. Le week-end mettra aussi en vedette le Championnat canadien de voitures de tourisme, la Coupe Nissan Micra, le Super Production Challenge, la F1600 Canada, la Formule Atlantique historique et l’initiative Horizon 2029.