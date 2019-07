Un match aux couleurs de Baseball Québec au stade des Aigles de Trois-Rivières en août prochain

Afin de célébrer le 50e anniversaire de la fédération, les partisans sont invités à prendre part à un match spécial entre les Aigles de Trois-Rivières et les Capitales de Québec. Le 18 août prochain, le stade des Aigles de Trois-Rivières et les uniformes seront aux couleurs de Baseball Québec!



Dès l’ouverture des portes à midi, des activités sur place auront lieu pour divertir les spectateurs. Les jeunes pourront également se rendre sur le terrain après le match pour rencontrer les joueurs des Aigles dans le cadre des Dimanches de la famille présentés par Tim Hortons. Et ce n’est pas tout! Pour mettre encore plus d’ambiance dans le stade, les 1500 premières personnes à arriver au match recevront gratuitement des thunder sticks à l’effigie de Baseball Québec.

La fédération offrira également des billets à ses équipes à travers la province la semaine prochaine, soyez à l’affût. Les gens sont invités à afficher fièrement les couleurs de leur équipe, à remplir le stade des Aigles de Trois-Rivières et à célébrer 50 ans de baseball!



Beaucoup d’acteurs des 50 dernières années seront également invités lors de cet événement spécial afin de souligner leur apport dans le baseball mineur. C’est grâce aux nombreux bénévoles de partout dans la province que le baseball est encore en santé aujourd’hui.



Pour acheter vos billets, rendez-vous sur la billetterie en ligne, appelez au (819) 379-0404 poste 1 ou rendez-vous sur place.



Baseball Québec tient à remercier les Aigles de Trois-Rivières de permettre la réalisation de cet événement spécial pour le 50e anniversaire de la fédération.



Les Aigles de Trois-Rivières tiennent à remercier Baseball Québec de les avoir choisis pour la célébration de leur 50e anniversaire.