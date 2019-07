Les Cascades de Shawinigan échappent la victoire en fin de septième face aux Brewers

Les Cascades de Shawinigan nous ont habitués par les temps qui courent à remporter des victoires à leur dernier tour au bâton. Cette fois, c’est sur le terrain des Brewers de Montréal qu’ils ont fait le coup de prendre les devants en début de septième manche, mais les locaux sont revenus de l’arrière pour l’emporter par la marque de 6 à 5.

Les visiteurs ont pris les devants dès la manche initiale lorsque Mathieu Tremblay a poussé Julien Bélanger au marbre avec un simple. Montréal a répliqué de belle façon malmenant le lanceur partant des Cascades Yanick Desbiens. Ce dernier n’a effectué qu’un seul retrait donnant quatre points mérités avec quatre buts sur balle et un coup sûr. Steve Robert avec un simple et Renaud Caron-Catelier avec une passe gratuite, lorsque les buts étaient remplis, et Dominick Carrier avec un simple de deux points ont été productifs pour les Brewers.

Shawinigan a ajouté deux autres points en troisième manche sur le circuit de deux points de Patrick Flageol. En cinquième, ils ont créé l’égalité sur une erreur du lanceur. En début de septième, ils ont marqué le point qui leur donnait les devants également sur une erreur qui a fait compter Mathieu Tremblay, auteur d’un double.

Les Brewers sont allés avec la poussée de la dernière chance lorsque Caron-Catelier produit son deuxième point de la rencontre avec un simple pour créer l’égalité. Andy Pitcher, avec un compte de trois balles et deux prises ainsi que des buts remplis devants lui est venu sceller l’issue de la partie avec un simple. La victoire va au dossier de Philippe Saad qui remporte une première victoire en deux décisions. Luis Munoz, venu en relève en cinquième manche encaisse ainsi un première défaite cette saison, également en deux décisions.

Les Cascades rendent visite dès jeudi aux Blue Sox de Thetford Mines et les Brewers seront de retour sur le terrain samedi soir à Shawinigan pour affronter les Cascades qui tenteront de venger leur défaite.