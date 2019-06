Le Grand Prix de Trois-Rivières présentera Les 50 tours Le Concorde en série NASCAR Pinty’s

Le Grand Prix de Trois-Rivières s’associe avec l’Hôtel Le Concorde, qui devient partenaire en titre de la course de la série NASCAR Pinty’s au GP3R. Les 50 Tours Le Concorde seront présentés le dimanche 11 août, dans l’une des épreuves les plus attendues de la saison.

Dominic Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, est heureux de constater que l'événement a un impact jusque dans la ville de Québec.

« Lorsque j’ai commencé à travailler au GP3R, un de mes objectifs était d’avoir un impact sur le marché hôtelier jusqu’à Québec, a dit M. Fugère. De voir que Le Concorde, l’hôtel emblématique de la Haute-ville, s’associe à nous me laisse croire que nous avons fait un bon bout du chemin entre Trois-Rivières et la Vieille Capitale. »

Pour l’Hôtel Le Concorde, cette association avec le Grand Prix de Trois-Rivières est une continuité naturelle de son engagement en sport automobile. Le Concorde est également un des partenaires principaux de la saison d’Alex Labbé en NASCAR Pinty’s, lui qui a remporté le titre de champion de cette série en 2017 en plus de signer un podium l’an dernier au GP3R.

« Afin de souligner la 50e édition du GP3R, l’Hôtel le Concorde est fier de présenter la course maîtresse de l’évènement, les 50 tours de la NASCAR Pinty’s. Le GP3R est une plateforme de visibilité unique pour faire rayonner l’Hôtel le Concorde chez nos voisins de Trois-Rivières, mais aussi à une échelle nationale et internationale », a indiqué Manon Fortin, directrice des opérations de l’Hôtel Le Concorde.

Des activités vintage pour célébrer le 50e

Une série d’activités qui se tiendront en marge du Grand Prix de Trois-Rivières ont également été annoncées. Une soirée spéciale ouverte à tous, au bord de la piscine de l’Exposition, lancera le deuxième week-end de festivités du GP3R lors de la journée portes ouvertes du vendredi 9 août. Animation au bord et dans la piscine, orchestre rétro rappelant les 50 dernières années et déco inspirées des débuts du NASCAR seront au rendez-vous.

L’enceinte de la piscine de l’Exposition accueillera aussi la zone du Lévis International Auto Show présentée par Silverwax, avec de l’animation et un écran géant tout au week-end de circuit routier.

Le dimanche 11 août, une quinzaine des plus belles camionnettes historiques du Québec seront aussi mises en vedette pour la 50e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Les pilotes de la série NASCAR Pinty’s feront un tour de piste et salueront la foule à bord de ces pièces de collection, quelques minutes seulement avant de monter à bord de leurs voitures et de se disputer la victoire des 50 Tours Le Concorde.

Les billets pour Les 50 Tours Le Concorde de la série NASCAR Pinty’s du Grand Prix de Trois-Rivières sont en vente au gp3r.com ou au 1-866-416-9797. Au cours de ce week-end, du 9 au 11 août prochains, il sera aussi possible de voir les bolides de Formule Atlantique historique, le Championnat canadien pour voitures de tourisme CTCC, la Coupe Nissan Micra, le Super Production Challenge et la F1600 Canada.

Il est aussi possible de se procurer des places pour le week-end précédent, où seront présentés le Championnat du monde FIA de rallycross, le Championnat de rallycross des Amériques ARX, les nouvelles camionnettes McGregor hors-route, le rallycross national du Challenge Extreme Elite CXE, l’AMA Supermoto Cogeco et les Superquads.

D’ailleurs, Silverwax, un autre partenaire important d’Alex Labbé, sera sur place lors du premier week-end du GP3R avec sa zone de nettoyage où ses produits serviront à faire briller les bolides de toutes ces séries souillés par la portion de terre battue du circuit hybride du GP3R. Les produits Silverwax sont disponibles chez Canadian Tire.