Les Aigles de Trois-Rivières de la Ligue Can-Am ont libéré le lanceur recrue, Andrew Cohen.



Ce dernier n’aura pas été en mesure de s’établir et de faire sa place dans l’enclos trifluvien. Arrivé à Trois-Rivières en mai dernier, il n’a pas connu beaucoup de succès lors de ses sorties sur la butte. En effet, après un mois d’activités, il présente une fiche de 0 victoire, 1 défaite et une moyenne de points mérités de 0.928 en dix manches et deux tiers de travail.