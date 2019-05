Le GP3R ajoute les camionnettes McGregor à son week-end de rallycross

Après avoir accueilli tous les types de voitures de course pendant ses quarante-neuf premières éditions, le Grand Prix de Trois-Rivières ajoute des camions à la programmation de son 50e avec les camionnettes MXPRO-2 de la Série hors-route McGregor.

Une douzaine de ces bolides d’abord conçus pour la course dans le désert s’affronteront les 3 et 4 août prochains sur le circuit de rallycross mi-asphalte/mi-terre battue du GP3R. Six pilotes seront au volant de camionnettes fournies par la série McGregor tandis que six autres viendront de l’extérieur. Toutes les camionnettes sont propulsées par de gros moteurs V-8 à culbuteur de 427 pouces cubes (7L) et chaussées sur des pneus Mud Hunter du manufacturier Farroad, partenaire majeur de la présence des camionnettes McGregor au GP3R.

Question de bien s’intégrer à la programmation du premier week-end d’activités du GP3R, les camionnettes évolueront dans un format Rallycross similaire à celui de la FIA avec trois séances qualificatives de trois courses chacune où s’élanceront quatre camions partant sur une même ligne.

Les six meilleurs au classement provisoire après les trois qualifications passeront à la finale de six tours. Chaque camionnette devra passer dans le tour alternatif Joker lors de chaque course, comme en Championnat du monde FIA de rallycross. Deux rampes seront installées sur la longue ligne droite de l’avenue Gilles-Villeneuve afin de ralentir les camionnettes, mais surtout leur permettre de s’envoler, pour le plus grand plaisir des fervents du GP3R.

« Les amateurs nous demandent de voir s’il est possible d’intégrer ce type de camionnettes à notre programme depuis plusieurs années maintenant, a dit Dominic Fugère, directeur général du GP3R. L’arrivée d’une telle série dans le paysage québécois, un série menée par des leaders comme Serge et Guillaume Michaud de McGregor OffRoad, a rendu l’opération incontournable. Nous croyons que la combinaison d’un format rallycross avec ces camionnettes robustes et rapides donnera un spectacle incomparable.»

Pour Serge Michaud, directeur de la série, la présence au GP3R est un gage de confiance pour sa série naissante.

« Le GP3R est l’événement de sport motorisé le plus apprécié des passionnés au Québec, a dit M. Michaud. Une épreuve à Trois-Rivières est un passage obligé pour toute série québécoise qui veut être prise au sérieux. Nous sommes honorés de pouvoir y amener le spectacle et la passion des camionnettes MXPRO-2 McGregor OffRoad », a dit Serge Michaud, directeur et promoteur de la série hors-route McGregor.

En plus de la course invitation hors-championnat du GP3R, les six camionnettes de la Série McGregor OffRoad prendront part à un championnat de cinq épreuves passant par La Guadeloupe/Saint-Évariste-de-Forsyth les 1er et 2 juin, Saint-Ferdinand les 15 et 16 juin, Sainte-Thècle les 13 et 14 juillet, Rivière-Rouge les 17 et 18 août et Thetford Mines le 31 août et 1er septembre. Pour plus d’information sur la série, visitez le www.mcgregoroffroad.com.

Les billets pour le weekend rallycross du GP3R, qui aura lieu les 3 et 4 août 2019, sont déjà en vente. Pour plus d’information, visitez le www.GP3R.com.