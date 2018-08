Jacob Evans a été nommé le lanceur de la dernière semaine dans la Ligue Can-Am. Le partant devient le premier lanceur des Aigles à recevoir cet honneur cette saison.



Le choix de 6e ronde des Cardinals de St-Louis en 2015 a accordé seulement trois points et réussi 19 retraits au bâton en 13 manches et deux tiers. Il a également amassé une victoire.



Evans est arrivé à Trois-Rivières le 5 août dernier. Il affiche une moyenne de points mérités de 1.13 en 31 manches et deux tiers de travail.