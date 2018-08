Taylor Oldham des Aigles passe aux Jackals

Les Aigles ont libéré le joueur de position Taylor Oldham, lundi. Oldham prend le chemin du New Jersey, puisque les Jackals ont fait son acquisition quelques heures plus tard.



Avec l’excellente saison de David Glaude, qui occupe maintenant le rôle de partant au deuxième coussin, le temps de jeu d’Oldham avait chuté considérablement au cours des derniers matchs. L’Américan de 29 ans n’avait pas obtenu un seul départ lors de la dernière séquence de sept parties à domicile de l’équipe.



«Taylor se plaisait beaucoup ici, il aimait Trois-Rivières et l’ambiance dans le vestiaire. Toutefois, il voulait jouer sur une base régulière, ce qui n’était pas le cas avec nous. Avec les Jackals, il aura cette opportunité», indique TJ Stanton.



En 51 matchs avec les Aigles, Oldham a maintenu une moyenne au bâton de .248, claqué quatre circuits et produit 16 points. Il a également enregistré 14 buts volés au cours de cette séquence.



Le départ d’Oldham laisse un casier vide de plus dans le vestiaire de l’équipe. Afin de le remplacer, TJ Stanton regarde présentement pour un joueur d’utilité, pouvant jouer à plusieurs positions et capable d’amener de la vitesse sur les sentiers.