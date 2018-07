Un Villeneuve en piste au Grand Prix de Trois-Rivières

Jacques Villeneuve, le champion du monde 1997 de Formule 1, participera à la manche trifluvienne du tout nouveau Championnat de rallycross des Amériques ARX au volant d’une Subaru WRX STI préparée par Vermont SportsCar, les 4 et 5 août.

Villeneuve se joint à Subaru Rally Team USA aux côtés de Chris Atkinson et Patrik Sandell, alors que le champion local sera en piste au GP3R pour la première fois depuis 2014, dans une voiture d’usine préparée tout juste de l’autre côté de la frontière canado-américaine.

Lors de sa dernière présence en piste au Grand Prix de Trois-Rivières, en Championnat du monde FIA de rallycross, il avait remporté sa première manche qualificative, avant que des ennuis mécaniques l’empêchent de poursuivre sur sa lancée dans les manches suivantes. Villeneuve, vainqueur 1995 des 500 Milles d’Indianapolis, est fébrile de revenir en rallycross, une discipline remplie d’action qu’il affectionne particulièrement, de surcroît grâce à un partenariat avec une équipe avec la réputation de Subaru.

« Je me suis toujours senti à la maison sur le circuit de Trois-Rivières, c’est donc toujours un plaisir pour moi d’y être de retour, a mentionné Jacques Villeneuve. Le rallycross a connu une croissance exponentielle depuis la dernière fois que j’ai piloté ces époustouflantes voitures, et je suis heureux de participer à nouveau à ce sport qui gagne en popularité. Je suis reconnaissant d’avoir cette opportunité de piloter une Subaru d’usine et je ferai tout en mon pouvoir pour aider l’équipe dans son aventure en Championnat de rallycross des Amériques. »

Être de retour à Trois-Rivières est également plein de sens pour Villeneuve, une piste qu’il connaît bien pour y avoir couru à de nombreuses reprises en rallycross et en circuit routier, et où son père Gilles a été repéré avant de faire sa place en Formule 1. Ses débuts en Championnat de rallycross des Amériques auront lieu lors du troisième événement de la série en 2018, après les épreuves du Speedmachine Festival à Silverstone, et au Dirtfish ARX du Circuit des Amériques à Austin, au Texas, il y a tout juste deux semaines.

Pour Subaru, c’est un honneur de voir un pilote du calibre de Jacques Villeneuve au volant de l’une de ses voitures de courses. « Jacques Villeneuve est une icône mondiale du sport motorisé, et Subaru est heureux de l’accueillir en Championnat de rallycross des Amériques au volant d’une WRX STI, a mentionné William Stokes, Gestionnaire – Sports motorisés chez Subaru of America. « Avec son expérience chez lui et les succès phénoménaux qu’il a connu en course en Amérique du Nord, Jacques donnera assurément des sensations fortes aux amateurs du Canada et des États-Unis.»

Le directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, Dominic Fugère, est heureux d’accueillir de nouveau Villeneuve sur son circuit, dans le tout nouveau championnat ARX. « Jacques fait partie de la grande famille du GP3R et nous sommes toujours heureux de le compter parmi les nôtres. C’est toujours un plaisir pour nos amateurs locaux d’avoir un pilote d’ici à encourager en rallycross », s’est réjoui M. Fugère.



Pour vous procurer des billets ou pour plus de détails, visitez le GP3R.com ou composez le 1-866-416-9797.