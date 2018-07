La 53e Finale des Jeux du Québec à Thetford 2018 arrive à grands pas

La Mauricie est présente dans 18 sports pour cette édition. Dans le premier bloc de compétition, qui se déroule du 28 au 31 juillet, vous pourrez voir les athlètes performer en athlétisme, en tir à l’arc, en triathlon, en baseball, en volleyball (féminin et masculin) et en golf.



Pour ce qui est du deuxième bloc, du 1er au 4 août, les sports en action seront la natation, la natation en eau libre, le cyclisme sur route, la voile, le tennis, le basketball (féminin et masculin), le soccer (féminin et masculin), le tennis et le volleyball de plage (féminin).



Cela représente 164 athlètes au total, soit 73 dans le premier bloc et 91 dans le second. Ces athlètes seront accompagnés par 44 entraîneurs et accompagnateurs. De plus, 12 missionnaires se joindront au groupe. Au total, ce sont 220 mauriciens qui se rendront à Thetford, du 27 juillet au 4 août 2018.



L’année 2018 est marquée par plusieurs changements au niveau des Jeux du Québec



Dorénavant, les athlètes devront être identifiés « espoir » pour participer à la Finale Provinciale des Jeux du Québec. Les fédérations sportives, en collaboration avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur déterminent les critères en tenant compte du talent et de l’engagement de l’athlète. De plus, l’âge minimal pour être identifié « espoir » est de 12 ans.



Le porte-drapeau pour la cérémonie d’ouverture sera Éliott Héroux. Il pratique l'athlétisme depuis plusieurs années au club le Zénix de la Mauricie. Originaire de Shawinigan, cet athlète de 17 ans en sera déjà à ses 3es jeux du Québec. Il participera aux 3 épreuves suivantes, le 800m, le 1500m et le 2000m steeple chase en plus du relais 4x400m.



Éliott revient tout juste du championnat Canadien qui avait lieu à Ottawa. Il a enregistré un record personnel au 1500m et il fait la finale parmi les 12 meilleurs concurrents au pays, majoritairement âgés de 19 ans. Cet exploit lui a permis d’intégrer l'équipe du Québec qui participera aux Jeux de la Légion qui aura lieu à Brandon au Manitoba au mois d'août.



De plus, cet athlète a remporté 2 médailles au dernier championnat provincial à l'université McGill en mars dernier. Il a gagné l’or au 1500m et la médaille d'argent au 800m. Son plus grand exploit jusqu’à maintenant est d’être champion au 1500m steeple chase couru aux Jeux de la Légion à Sainte-Thérèse au mois d'août 2016 dans la catégorie midget.



« Selon les prévisions des entraîneurs, nos meilleures chances de médailles seraient en athlétisme, natation, baseball, basketball féminin et cyclisme sur route», indique M. Tremblay, administrateur de l’Unité régionale de loisir et de sport.



Certains athlètes risquent aussi de se démarquer lors des Jeux, pensons à Jade Custeau (athlétisme), Rosemarie Gélinas (athlétisme), Éliott Héroux (athlétisme), Étienne Courchesne (natation), Élodie Mercure (natation), Margot Martineau (natation), Mathias Guillemette (cyclisme sur route) et Léa Domingue (cyclisme sur route).