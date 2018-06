L'Américain, Taylor Brennan, connaît un bon début de saison

Le premier mois d’activité aura été bénéfique pour Taylor Brennan. L’Américain a été nommé le joueur du mois de mai des Aigles grâce à une récolte de sept circuits en 13 matchs et une moyenne au bâton de 0.364.



Brennan, étiqueté comme l’un des principaux piliers de l’équipe cet hiver par le gérant TJ Stanton, roule à un rythme d’enfer. Outre les statistiques mentionnées précédemment, il a également produit 15 points. Après seulement un court mois d’écoulé, il est à 12 circuits d’égaler la marque du plus grand nombre de longues balles en une saison. Cette marque est de 19 et elle appartient à Steve Brown (2013).



Les Aigles disputeront leur premier match du mois de juin ce soir alors qu’ils commenceront une série de trois parties contre les Capitales à Québec Le prochain match au Stade Stereo+ aura lieu vendredi le 8 juin contre ces mêmes Capitales.