Simon Kean s'entraînera au Stade Stereo+

Le boxeur trifluvien Simon Kean et le Britanno-colombien, Adam Braidwood, prendront part à un entraînement public, le samedi 9 juin, au Stade Stereo+ en marge du match entre les Aigles et les Capitales de Québec.



Les deux pugilistes seront en action de 17h à 18h30 afin de se préparer pour leur combat du 16 juin au Centre Gervais Auto de Shawinigan. Le ring sera situé à l’extérieur du Stade Stereo+ sur le côté de la ligne du troisième but, près de la terrasse. L’accès à l’entraînement sera gratuit.



Les gens qui se procureront un billet terrasse pour la partie des Aigles auront aussi accès à l’entraînement. Rappelons que pour 30$, les Aigles offrent, de 17h à 19h, trois consommations et la nourriture à volonté.

Le billet pour la partie est aussi inclus dans le prix. Pour réservation, composez le 819 379-0404 poste 1.