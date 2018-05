Jeux régionaux – Événements de qualification, mai 2018

Les événements de qualification des Jeux du Québec pour la sélection de nos athlètes qui représenteront la Mauricie à la 53e Finale des Jeux du Québec, Thetford 2018 sont en cours.

Voici les sports en action au mois de mai :

DATE SPORT LIEU RESPONSABLE 23 mai 2018 Athlétisme École secondaire les Pionniers Éric Poulin ericpoulinzenix@gmail.com 26 mai 2018 Natation UQTR Charles Labrie

coach.megophias@gmail.com 29 mai 2018 Athlétisme École secondaire des Chutes Shawinigan Éric Poulin ericpoulinzenix@gmail.com



Pour participer à l’une des activités, vous devez communiquer avec le responsable du sport concerné, dont le nom et les coordonnées apparaissent ci-haut ou vous présentez la journée même.

Il est à noter que les athlètes de basketball et de volleyball ont réalisé leur camp de sélection plus tôt pour la sélection de leurs athlètes. La première vague de qualification de cyclisme sur route a également eu lieu à Granby le 5 mai dernier.

Les administrateurs de l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie tiennent à remercier les nombreux bénévoles et les propriétaires des équipements sportifs qui rendent possible la réalisation des finales régionales au bénéfice de notre jeunesse mauricienne.