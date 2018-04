Les Aigles ajoutent du punch à l'attaque

Les Aigles de Trois-Rivières ont octroyé un contrat à l’Américain Kevin Cornelius (LS-3). Le joueur de premier but, repêché en 31e ronde par les Yankees de New York lors de l’encan de 2013, viendra donner du punch au rôle offensif du gérant TJ Stanton.



Cornelius, encore jeune du haut de ses 25 ans, présente de très bonnes statistiques au bâton dans les ligues mineures. En cinq saisons dans le baseball affilié (197 matchs), il a enregistré 175 coups sûrs, dont 41 doubles, frappé 25 circuits, produit 103 points, en plus de maintenir une moyenne au bâton de .276 au cours de cette séquence. Le nouveau porte-couleurs des Aigles a disputé 52 matchs au niveau AA l’an dernier avec les Smokies du Tennessee, le club-école des Cubs de Chicago.



« Kevin est dangereux chaque fois qu’il se présente à la plaque, c’est un gros ajout à notre attaque. Nous avons dû nous battre pour acquérir ses services, car plusieurs formations de la Ligue Atlantique le convoitaient. Je suis heureux de le compter parmi nous, car les joueurs de l’État du Texas ne viennent pas souvent jouer dans la Ligue Can-Am», affirme Stanton.



Alignement 2018



Lanceurs

LP – Yender Caramo, Vétéran

LP – Kramer Sneed, Vétéran

LP – Ethan Elias, LS-4

LP – Chris Murphy, LS-1

LP – Tyler Garkow, Recrue

R – Shaun Ellis, LS-5

R – Philip Walby, LS-4

R – Angel Rincon, LS-4



Avant-champ

1e but – Kevin Cornelius, LS-3

2e but – Taylor Oldham, LS-4

3e but – Taylor Brennan, LS-5

AC – Sam Dexter, LS-1

Joueur d’utilité – David Glaude, Recrue



Voltigeurs

V – Javier Herrera, Vétéran

V – Alberth Martinez, Vétéran

V – Alexi Colon, LS-4



Entraineurs

G – TJ Stanton

EL – Matthew Rusch

EF – Kole Zimmerman