Les Aigles octroient une deuxième chance à Chris Murphy

Le gérant des Aigles, TJ Stanton, a mis sous contrat le lanceur partant Chris Murphy (LS-1). Le choix de 24e tour des Astros de Houston au repêchage de 2015 voudra montrer son vrai visage aux amateurs de baseball de la Mauricie à la suite d’une première campagne difficile en raison des blessures et de mortalité dans sa famille.



Murphy a effectué 17 départs la saison dernière pour un total de 92 manches et un tiers. On peut noter à sa fiche une récolte de trois victoires et une moyenne de points mérités de 6.34. Avant de se joindre aux Aigles, il s’est aligné avec les Astros de Greeneville (Recrue), les ValleyCats de Tri-City (A-), les River Bandits de Quad Cities (A) et les JetHawks de Lancaster (A+). En 148 manches et un tiers, il a maintenu une moyenne de points mérités de 3.40, réussi 94 retraits au bâton et accordé 29 buts sur balles.



« Je suis convaincu à 100% que Chris est capable de faire beaucoup mieux que l’an dernier. Il a acquis énormément d’expérience qui lui sera bénéfique dès cette saison. C’est un lanceur extrêmement talentueux et il le prouvera dans quelques mois», raconte Stanton.



Murphy rejoint Yender Caramo, Kramer Sneed, Ethan Elias et Tyler Garkow dans la rotation des partants.



Un nouvel entraineur adjoint



Chris Torres, l’entraineur des frappeurs la saison dernière, ne sera pas de retour. La naissance d’un deuxième enfant ainsi que les ravages causés par l’ouragan Irma à sa résidence l’automne dernier l’obligeront à passer l’été chez lui en Floride.



Pour pallier le départ de Torres, TJ Stanton s’est retourné vers Kole Zimmerman. L’Américain de 34 ans était l’entraineur des frappeurs avec les RedHawks de Fargo-Moorhead dans l’Association Américaine de 2012 à 2017.



« Kole était mon receveur avec les Redhawks lors des championnats gagnés en 2009 et 2010. C’est un excellent enseignant qui apportera une mentalité de gagnant», mentionne Stanton.



Quelques joueurs libérés



À noter que les Aigles ont libéré ce matin Edilson Alvarez, Ryan Leach, Brenden Webb, Cody Kuzniczci et Trevor Gretzky.



Alignement 2018



Lanceurs

LP – Yender Caramo, Vétéran

LP – Kramer Sneed, Vétéran

LP – Ethan Elias, LS-4

LP – Chris Murphy, LS-1

LP – Tyler Garkow, Recrue

R – Shaun Ellis, LS-5

R – Philip Walby, LS-4

R – Angel Rincon, LS-4



Avant-champ

2e but – Taylor Oldham, LS-4

3e but – Taylor Brennan, LS-5

Joueur d’utilité – David Glaude, Recrue



Voltigeurs

V – Javier Herrera, Vétéran

V – Alberth Martinez, Vétéran

V – Alexi Colon, LS-4



Entraineurs

G – TJ Stanton

EL – Matthew Rusch

EF – Kole Zimmerman