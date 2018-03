Les championnats de fin de saison commencent chez le CPVTR

Dernière compétition Élite : Fin de saison époustouflante pour Léa Chamberland Dostie

À la dernière compétition de l’année, du circuit Élite qui se tenait au CSAD, Léa Chamberland Dostie (16 ans) du Sport Études de l’Académie Les Estacades et membre du CPVTR s’est méritée la médaille d’argent au 500 m et elle a pris la 5e place au classement général de cette 4e et dernière compétition de la saison. Une compétition relevée, alors que plusieurs patineurs de l’équipe nationale de patinage de vitesse courte piste venaient tester quelques derniers éléments avant les Sélections nationales séniors (les 23-24-25 mars à Laval).

À sa 2e compétition sur ce circuit, Philippe Daudelin (15 ans) également du Sport Études de l’Académie les Estacades et membre du CPVTR s’est pour sa part classé au 22e rang et a retranché quelques poussières à son meilleur temps à la distance du 500 m cette saison. Alexandre Noël du CPVTR a pris le 38e rang sur les 49 patineurs inscrits et a lui aussi amélioré son meilleur chrono au 500 m. Léa Savard (15 ans) du Sport Études de l’Académie Les Estacades et membre du CPVTR, qui en était également à sa 2e compétition Élite, a terminé au 42e rang sur les 46 patineuses présentes. En plus de continuer son apprentissage sur ce circuit, elle a amélioré ses chronos au 1000 m et au 1500 m.

Trois patineurs du CPVTR s’envolaient hier pour Calgary, alors qu’auront lieu les Sélections nationales juniors du 21 au 24 mars pour Léa Savard, Alexandre Noël et Simon Daudelin. Léa Chamberland Dostie et Philippe Daudelin se dirigeront, de leur côté, à la Place Bell de Laval qui sera l’hôte des Sélections nationales séniors.

Championnat québécois par catégorie d’âge : Les sœurs Joly en route pour les Championnats canadiens !

Le Championnat québécois par catégorie d’âge est un prestigieux championnat de fin de saison en patinage de vitesse courte piste où se retrouvent les 16 meilleurs patineurs de 11 ans à 14 ans chez les filles et de 12 ans à 15 ans chez les garçons. Au terme de la compétition, un patineur sacré champion(ne) québécois par catégorie d’âge et des laissez-passer pour les Championnats canadiens (Championnat courte piste de l’est du Canada) qui se dérouleront le 31 mars et le 1er avril à Lévis.

Le club de Trois-Rivières était représenté par 5 patineurs à ce championnat : Érika Joly et Simone Aubin (11 ans), Mya Joly, Alexis Bélanger et William Gagné (13 ans).

Au cumul des points, Mya Joly a pris le 3e rang, Érika Joly le 4e rang, Alexis Bélanger le 8e rang, Simone Aubin le 11e rang, William Gagné le 13e rang. Tous les patineurs ont beaucoup appris de cette compétition en plus d’améliorer leurs chronos (Érika Joly et Simone Aubin au 400 m et 1500 m, Mya Joly, Alexis Bélanger et William Gagné au 500 m).

En raison de leurs classements, les sœurs Joly compétitionneront toutes deux aux Championnats canadiens en courte piste. Ce sera leur 2e présence à des championnats canadiens cette saison, elles qui ont participé il y a quelques semaines au Championnat canadien longue piste par catégorie d’âge en longue piste !

Les patineurs des catégories 10-11-12-13 ans qui n’ont pu se classer au Championnat québécois auront eux aussi leur championnat de fin de saison (Finale de l’est) ce weekend, à Sherbrooke.

Festival des vives lames : William Samson et Alexis Dubuc-Bilodeau ont une compétition en or !

La relève a elle aussi eu droit à son championnat de fin de saison.

William Samson (chez les 6-7 ans) et Alexis Dubuc Bilodeau (chez les 8-9 ans) ont brillamment patiné et ont obtenu l’or au cumul des points de la compétition.

De son côté, Ariane Govindan Bernatchez a mis la main sur la médaille de bronze (chez les 8-9 ans) et Moira Tilman a terminé en 4e position.

Soulignons la participation d’Elsa Lévesque (5e rang), Jean-Nicolas Leclerc (5e rang) Justine Joly (6e rang), Maxime Chandonnet (6e rang), Soraya Akachouchou (7e rang), Maya G-Bernatchez (8e rang), Émilie Pond (8e rang), Ariane Joly (9e position), Estelle Duquette (10e rang), Zachary Leclerc (10e rang), Antoine Pond (11e rang) et Simon Beaudoin (14e rang) dans leurs groupes respectifs.