Plusieurs championnats pour les élèves-athlètes de la Mauricie

Nous avons eu droit à beaucoup d’émotions dimanche dernier lors du championnat régional de cheerleading du Réseau du sport étudiant du Québec en Mauricie. Au total, cinq bannières de championnat ont été distribuées. Les équipes gagnantes au niveau primaire sont Bois-Joli dans le niveau 1 et dans le niveau 2. Au niveau secondaire, les grands honneurs ont été remportés par Paul-Le Jeune (niveau 2) et Chavigny (niveau 3 et niveau 4). Félicitation à tous et à toutes et bonne chance aux six équipes qui représenteront la Mauricie au championnat provincial scolaire qui se tiendra samedi le 21 avril au Colisée de Trois-Rivières.

Championnats à venir

Plusieurs ligues connaîtront également leur dénouement cette semaine alors qu’auront lieu les championnats régionaux scolaires de hockey sur glace, de basketball et de futsal.

L’action débutera ce mercredi avec les séries éliminatoires de hockey sur glace au Complexe sportif de St-Louis-de-France. Les demi-finales débuteront dès 8h, et les finales sont prévues pour 11h30 (benjamin division 2), 12h00 (cadet division 2-b), 12h40 (juvénile division 3), 13h10 (cadet division 2) et 13h50 (juvénile division 2).

La fin de semaine débutera avec le basketball samedi. Il ne reste que les finales à disputer lors de cette journée qui promet de beaux duels. Les rencontres des quatre catégories de division 3 se dérouleront à l’Institut secondaire Keranna alors que les équipes de division 2 joueront à l’école secondaire du Rocher à Grand-Mère. Au total, huit bannières de championnat seront remises.

Enfin, ce sont les équipes de futsal qui défendront les couleurs de leur école lors des finales ce dimanche. Les six catégories de division 3 joueront au Séminaire St-Joseph, et les six catégories de division 2 se rencontreront à l’école secondaire Des Pionniers. Douze équipes seront couronnées championnes de leur ligue.

En basketball et en futsal division 2, les enjeux sont grands, car les équipes gagnantes se mériteront une place pour les championnats provinciaux scolaires de leur catégorie. Trois de ces championnats se tiendront dans la région :

futsal benjamin à l’école secondaire Des Pionniers;

futsal cadet à l’Académie les Estacades et au Séminaire St-Joseph;

basketball benjamin à l’Académie les Estacades et au Séminaire St-Joseph.

Bon succès à tous les élèves-athlètes qui participeront à ces compétitions!