Aigles: Un premier lanceur recrue intègre la rotation

Les Aigles de Trois-Rivières ont accordé un contrat au lanceur Tyler Garkow. Ce dernier avait été acquis des Wild Things de Washington de la Ligue Frontière en retour de Carter McEachern en janvier dernier. Malgré ses 27 ans, le natif de la Californie aura le statut de recrue.



L’an dernier, lors de sa première saison complète dans les rangs professionnels, Garkow a maintenu une moyenne de points mérités de 2.90 en 105 manches et deux tiers de travail. L’artilleur de 27 ans, nommé le lanceur de l’année de la Ligue du Pacifique, a réussi 97 retraits au bâton et accordé 23 buts sur balles avec les Stompers de Sonoma. Ces chiffres lui auront permis de passer le dernier mois de la saison dans la Ligue Frontière à Washington.



« C’est une recrue très intéressante par son âge. À 27 ans, certains joueurs ont le statut vétéran, mais lui figurera parmi nos cinq recrues. Il commencera en principe l’année dans la rotation des partants et pourra dépanner à l’occasion dans l’enclos au cours de saison», précise le gérant des Aigles, TJ Stanton.



Avant de faire le saut dans le baseball professionnel, Garkow a disputé une saison avec l’Université de Point Loma Nazarene en 2013. Il avait maintenu une moyenne de points mérités de 2.45 en près de 100 manches lancées.



Julio Martinez s’entend avec les Rangers du Texas



Hier, l’ancien des Aigles, Julio Martinez, a paraphé une entendre de 2,8 M$ avec l’organisation des Rangers du Texas. En 2017, le Cubain a disputé 57 matchs avec les Oiseaux. Il a maintenu une moyenne au bâton de 0.297, frappé 11 doubles ainsi que sept circuits.



Il devient le sixième joueur après Cam Kneeland (BAL), Nick Sarianides (ARI), Kaohi Downing (LAD), Scott Kuzminsky (SEA) et Ryan Bollinger (NYY) à signer une entente avec une organisation du baseball majeur après avoir joué au moins un match avec l'équipe.