Aigles: Un lanceur d'impact se joint à la rotation

Les Aigles de Trois-Rivières ont embauché le lanceur vétéran Yender Caramo. Le Vénézuélien, qui s’alignant la saison dernière au niveau AAA dans l’organisation des Royals de Kansas City, amènera beaucoup d’expérience à la rotation des partants.



Camaro, âgé de 26 ans, a fait ses débuts dans le réseau des Royals il y a sept saisons dans la Ligue d’été dominicaine où il a maintenu une moyenne de points mérités de 1.20 en 67 manches de travail. La saison suivante, il a fait le saut en Amérique du Nord à Burlington au niveau recrue avant de gravir les échelons jusqu’à la porte des majeures en 2017. En 87 manches et deux tiers dans les rangs AAA, il a maintenu une moyenne de points mérités de 4.93.



« Yender sera l’une des pièces clefs de notre rotation de partants. On parle d’un lanceur qui montre une moyenne de points mérités de 3.19 en carrière et plus de 200 manches lancées dans les rangs AA et AAA. Il possède aussi dans son répertoire de tirs une rapide coupée très efficace contre les dangereux cogneurs», explique le gérant, TJ Stanton.



Mise à jour

Les Aigles avaient annoncé dans les dernières semaines s’être entendus avec les vétérans Victor Roache (Voltigeur) et Dustin Geiger (1B). Hors, ces deux joueurs ont récemment reçu des offres pour s’aligner à des niveaux supérieurs. Roache a accepté une offre des Cards de St-Louis qui devrait lui permettre de s’aligner dans les rangs AA alors que Geiger participera au camp d’entrainement des Generales de Durango de la ligue du Mexique. Toutefois, il n’est pas impossible de les voir vêtir l’uniforme des Aigles cet été.



« Cette saison, le plan de recrutement établi par notre département des opérations baseball est différent et nous ne sommes pas surpris de voir nos joueurs recevoir des offres dans des niveaux plus élevés. Nous avons ciblé une dizaine de joueurs de statuts LS-5 et vétéran pour justement ne pas se faire prendre. Avec le début des camps d’entrainement dans le baseball majeur, nous aurons un meilleur portrait de la situation sous peu», mentionne le directeur général, René Martin.



À titre indicatif, les lanceurs Matthew Rusch (Vétéran) et Edilson Alvarez (LS-5) sont toujours sur la liste de protection de l’équipe. Puis, un receveur, dont l’identité ne peut être dévoilée, était sur le point de s’entendre avec les Aigles avant de recevoir un appel d’une organisation du baseball majeur pour lui proposer un essai. En ce sens, aucune annonce ne peut être effectuée pour le moment.