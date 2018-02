Une compétition de cheerleading relevée à Trois-Rivières

Le RSEQ Mauricie est fier de présenter sa deuxième compétition amicale de cheerleading ce samedi le 24 février au Complexe sportif Alphonse-Desjardins.

La compétition débutera dès 10 h avec les équipes du primaire. Treize écoles seront représentées : Académie sportive, Beauséjour, Beau-Soleil, Belle-Vallée, Bois-Joli, Collège Marie-de-l’Incarnation, Curé-Brassard, École primaire d’éducation internationale, Le Tremplin, Louiseville, Marguerite-Bourgeois, St-François-d’Assise et Vincent-Lemire. À 11h15, les équipes du secondaire débuteront leurs prestations. Les onze équipes, de niveau 2, 3 ou 4, proviennent des neuf écoles suivantes : Chavigny, Collège de l’Horizon, Collège Marie-de-l’Incarnation, Collège Notre-Dame-de-l’Assomption, Des Pionniers, Keranna, Jean-Nicolet, Paul-Le Jeune et Séminaire St-Joseph.

En après-midi, nous aurons le plaisir d’accueillir des équipes collégiales et universitaires. La compétition sera très relevée. Les dix-sept équipes collégiales de niveau 4 tenteront d’impressionner les juges à compter de 12h25. Puis, la compétition se terminera avec les équipes collégiales de niveau 5 (Limoilou, Garneau, Lévis-Lauzon, Sherbrooke) et les équipes universitaires de niveau 6 (Université de Montréal-2 équipes, Université de Sherbrooke, Université du Québec à Trois-Rivières, Université du Québec à Montréal et Université Laval) qui performeront à deux reprises.

Pour cet événement, le coût d’entrée sera de 5$ pour les adultes et de 3$ pour les étudiants. Les enfants de cinq ans et moins seront admis gratuitement. Il est à noter que le championnat scolaire régional, qui couronnera les meilleures équipes dans les différentes catégories au primaire et au secondaire, se tiendra le 18 mars prochain au Complexe sportif Alphonse-Desjardins. Le RSEQ Mauricie aura également le plaisir d’accueillir le championnat scolaire provincial pour la deuxième année consécutive. Environ 125 équipes sont attendues à Trois-Rivières le 21 avril pour cet événement spectaculaire.