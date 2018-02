Les patineurs du CPVTR reviennent avec 9 médailles, une championne canadienne et un vice-champion canadien!

La détermination, la persévérance, la passion et le goût du dépassement ont animé les cinq patineurs du CPVTR, tout le weekend à l’Anneau de glace Gaétan Boucher.

Une importante délégation pour le CPVTR avec 5 patineurs classés, la plus importante délégation, depuis que les patineurs du CPVTR participent à ces championnats. Érika Joly (11 ans), François Abel (12 ans), Alexis Bélanger (13 ans), Mya Joly (13 ans) et Philippe Daudelin (15 ans) prenaient part aux Championnats canadiens par catégorie d’âge sur longue piste, représentants le Québec parmi les 143 patineurs présents dans les catégories 11, 12, 13 et 14 ans chez les filles, et 12, 13, 14 et 15 ans chez les garçons.

Les épreuves de style olympique au 500 m et de "départ en groupe" sur 300 m et 3000 m constituaient le programme de course pour tous les patineurs présents, alors que le 1500 m s’effectuaient en départ de groupe pour les plus jeunes et en style olympique pour les plus vieux (patineuses de 13 et 14 ans et les patineurs de 14 et 15 ans). Une épreuve poursuite était également à l’horaire pour tous.

Mya Joly, championne canadienne chez les 13 ans !

À sa 3e participation à ces championnats canadiens, la patineuse Mya Joly de 13 ans souhaitait vivre l’expérience « une course à la fois ». Elle se disait prête à faire le maximum pour monter sur le podium, alors qu’elle avait réussi à le faire à 2 occasions l’an dernier.

Offrant une solide performance tout au long du weekend, la patineuse peut dire « mission accomplie », elle qui a remporté la médaille d’or à la distance du 500 m, du 1500 m et du 3000 m, en plus de mettre la main sur la médaille d’or à l’épreuve de la poursuite. En raison d’une chute, elle a pris le 6e rang à l’épreuve du 300 m, mais cela ne l’a pas empêché de mettre la main sur le prestigieux titre de Championne canadienne chez les 13 ans !

Philippe Daudelin, vice-champion canadien chez les 15 ans !

À sa dernière et quatrième présence à ces Championnats canadiens par catégorie d’âge sur longue piste, Philippe Daudelin ne visait rien de moins que le titre de champion canadien. L’an dernier Daudelin avait pris le 2e rang remportant la médaille d’or au 3000 m et la médaille d’argent au 300 m et au 500 m.

Daudelin y a presque cru, lui qui a mis la main sur le titre de champion canadien aux distances du 300 m et du 3000 m en départ de groupe. Son rêve s’est toutefois envolé lorsqu’il a été pénalisé au départ du 500 m. Déterminé à réaliser ses derniers championnats sur une bonne note, il a survolté la piste, malgré les difficiles conditions météo, pour remporter une médaille d’or au 1500 m. Avec son équipe de poursuite, il a également mis la main sur une médaille d’argent. Au cumul des points, il termine en 2e position, 38 points derrière le meneur.

La relève se prépare

Trois patineurs en étaient à leur première expérience à ces championnats et ils ont offert, tout au long du weekend, d’excellents résultats.

À la distance du 300 m en départ de groupe, Érika Joly a pris le 5e rang, Alexis Bélanger le 7e rang et François Abel le 12e rang. Au 500 m « style olympique », Alexis Bélanger a pris le 7e rang, François Abel le 9e rang et Érika Joly le 13e rang. Au 3000 m en départ de groupe, François Abel a terminé tout juste au pied du podium en 4e position alors qu’Érika Joly et Alexis Bélanger ont terminé en 6e position. Au terme de la compétition, Érika Joly termine au 5e rang chez les 11 ans, François Abel au 9e rang chez les 12 ans et Alexis Bélanger au 6e rang chez les 13 ans. Des résultats prometteurs pour les prochaines années !

Enfin, à l’épreuve poursuite, Alexis Bélanger a mis la main sur la médaille d’or chez les 12-13 ans masculins. Érika Joly a terminé au 5e rang chez les 11-12 ans et François Abel 7e chez les 12-13 ans.

Les patineurs du CPVTR peuvent être fiers de leurs résultats du weekend. La délégation rapporte 9 médailles soit 2 médailles de plus que l’an dernier ! Les patineurs auront quelques jours de repos avant la dernière compétition provinciale de la saison à Trois-Rivières (24-25 février) et les championnats de fin de saison.