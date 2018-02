Aigles: Rincon de retour dans l'enclos

Les Aigles de Trois-Rivières pourront compter sur le retour d’Angel Rincon pour deuxième saison consécutive. Le Dominicain a maintenu une excellente moyenne de points mérités de 2.33 l’été dernier, ce qui lui a permis de recevoir le trophée Jean-Pierre Roy remis au lanceur de l’année de l’équipe.



Rincon était à ses premiers pas dans le baseball indépendant l’été dernier après sept saisons dans le réseau des Yankees de New York. L’athlète de 25 ans a participé à 31 parties avec les Oiseaux pour un total de 38 manches et deux tiers où il a enregistré 22 retraits au bâton et quatre parties sauvegardées en fin de campagne. D’ailleurs, le gérant, TJ Stanton, n’écarte pas la possibilité d’utiliser Rincon comme spécialiste de fin de match dès le mois de mai.



« Il faut comprendre qu’Angel possède plusieurs qualités d’un spécialiste de fin de match. En ce moment, nous évaluons plusieurs scénarios, ce qui créera assurément une bataille entre quelques releveurs au camp d’entrainement», explique Stanton.



Rincon, considéré comme un très bon leader aux yeux de son gérant rejoint Shaun Ellis, le seul autre lanceur sous contrat dans l’enclos. À eux seuls, ils ont cumulé 828 manches de travail dans les rangs professionnels.