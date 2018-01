Les Patriotes de l’UQTR font face à un nouveau défi

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et le Service de l’activité physique et sportive de l’UQTR acceptent la décision de U SPORTS qui impose un total de 13 forfaits à l’équipe de hockey des Patriotes pour avoir aligné un joueur inadmissible au cours des sessions hiver 2017 et automne 2017. À la suite de cette sanction, les Patriotes passent du 2e au 8e rang de la conférence de l’Est des Sports Universitaires de l’Ontario.

Cette situation survient en raison d’une mauvaise interprétation du règlement 40.10.6.2.1.7.2 de U SPORT concernant l’admissibilité des joueurs. C’est d’ailleurs la direction des Patriotes qui a elle-même avisé les dirigeants du circuit universitaire qu’elle était en faute, lorsqu’elle a pris conscience de son erreur.

Selon le règlement en vigueur, le joueur remplaçant Nicolas Larivière, qui s’alignait normalement avec le Titan de Princeville au niveau Junior AAA, n’aurait pas dû retourner avec son équipe après le 10 janvier 2017. Comme Larivière a disputé des matchs avec le Titan après cette date, il devenait inadmissible aux yeux de U SPORTS pour endosser l’uniforme des Patriotes, et ce, même s’il provient d’une ligue de niveau inférieur au circuit universitaire canadien. Malgré l’aveu de bonne foi de l’UQTR, U SPORTS a fait connaître sa décision le 17 janvier dernier.

« Les Patriotes et l’UQTR acceptent la sanction imposée. Le respect des règlements fait partie des valeurs véhiculées par les Patriotes, et ce, depuis la fondation de l’équipe, il y a près de 50 ans. À cet égard, j’insiste sur le fait que c’est nous qui avons avisé la ligue de notre erreur. Nous allons maintenant nous retrousser les manches et faire face à la situation en équipe. Les suivis nécessaires seront faits avec les dirigeants de U SPORTS afin que pareille situation ne se reproduise plus », a expliqué Isabelle La Vergne, directrice du Service de l’activité physique et sportive de l’UQTR.

Les membres de la direction des Patriotes ont rencontré les joueurs et les membres du personnel de l’équipe cet après-midi, afin de les informer de la situation. Avec six matchs à jouer, l’équipe est toujours en bonne position pour accéder aux séries éliminatoires malgré le remaniement du classement effectué par U SPORTS.

« Évidemment, personne ne s’attendait à ça. Notre équipe a su faire face à l’adversité depuis le début de la saison. Je suis persuadé que nous allons nous servir de cette épreuve pour en ressortir encore plus forts. Ce qui arrive aujourd’hui n’enlève d’ailleurs aucun mérite à nos joueurs pour les succès obtenus plus tôt cette saison », précise l’entraîneur-chef Marc-Étienne Hubert.