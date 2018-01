Les Aigles transigent pour un lanceur recrue

Les Aigles de Trois-Rivières ont échangé le joueur de deuxième but Carter McEachern (Recrue) aux Wild Things de Washington de la Ligue Frontière en retour du lanceur Tyler Garkow (Recrue) et d’un joueur à être nommé ultérieurement.



L’an dernier, lors de sa première saison complète dans les rangs professionnels, Garkow a maintenu une moyenne de points mérités de 2.90 en 105 manches et deux tiers de travail. L’artilleur de 27 ans, nommé le lanceur de l’année de la Ligue du Pacifique, a réussi 97 retraits au bâton et accordé 23 buts sur balles avec les Stompers de Sonoma. Ces chiffres lui auront permis de passer le dernier mois de la saison dans la Ligue Frontière à Washington.



«Garkow est un lanceur que j’ai hâte de voir en action. Il pourra être utilisé dans la rotation des partants ou en relève, explique le gérant, TJ Stanton. La raison que nous avons échangé Carter McEachern est que nous avons pris la décision d’assigner les cinq casiers de joueurs de statut recrue de la façon suivante : Un receveur substitut, un joueur d’utilité et trois lanceurs. Bien que Carter a été bon au bâton la saison dernière, nous ne croyons pas qu’il peut être partant à tous les soirs en défensive dans la Ligue Can-Am.»



McEachern a maintenu une moyenne au bâton de 0.289 en 270 apparitions au bâton. La recrue de l’année de l’équipe a aussi ajouté 17 doubles et 29 points produits à sa fiche.