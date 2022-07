Construction d'un gymnase de 6,8 M$ pour le Collège Notre-Dame-de-l'Assomption

Le Collège Notre-Dame-de-l'Assomption (CNDA) annonce la construction d'un gymnase de 6,8 millions de dollars ainsi qu’une entente avec le Club de Soccer Optimum de Victoriaville.

Le CNDA y offrira la concentration soccer et/ou flag football dès la rentrée scolaire au mois d'août prochain.

Le gouvernement du Québec a récemment octroyé une subvention de 3 385 856,25$ au Collège pour bâtir un nouveau gymnase double. La direction de l’école n’a pas tardé à prendre des initiatives pour améliorer l’offre sportive de l’école.



« Avec cette annonce de la construction de notre nouveau complexe sportif, nous nous démarquerons avec une toute nouvelle offre de service répondant ainsi à la clientèle étudiante. » affirme Mylène Proulx, directrice générale du Collège Notre-Dame-de- l’Assomption.



Le Club de Soccer Optimum de Victoriaville aura la charge de la concentration soccer et/ou flag football pour la prochaine année scolaire.

Cette association permettra en outre de bénéficier d’un éducateur certifié par Soccer Québec lors des activités sportives des différents volets.

L’entente se divise en trois volets afin d’offrir aux élèves un choix diversifié.





La concentration



La concentration soccer et/ou flag football sera insérée dans le profil sports et plein air. Les élèves inscrits dans le profil pourront choisir entre le volet régulier et la concentration.

Lors de la transition entre le soccer et le flag football, il sera possible de retourner au volet régulier du profil ou de terminer l’année dans la concentration en pratiquant le second sport.

Au Collège Notre-Dame-de-l'Assomption, les profils occupent une place importante. Quatre périodes par cycle de 9 jours sont réservées aux profils dans l’horaire de chacun des élèves.



On s’éclate le midi



La programmation éclatée sur l’heure du diner permettra aux élèves de pratiquer le soccer et/ou le flag football.

Il sera possible pour tous les élèves de participer aux activités du midi en consultant le calendrier des activités à la vie étudiante.





Les Celtiques



L'équipe parascolaire, les Celtiques, bénéficiera également des services du Club de Soccer Optimum de Victoriaville (CSOV).

En collaboration avec le personnel affilié aux Celtiques, les éducateurs certifiés du club de soccer offriront une expertise supplémentaire afin de développer le sport parascolaire au sein de notre école.



« Le CSOV se réjouit de cette entente qui débutera dès cette année. Nous sommes très heureux de collaborer avec une belle organisation comme le CNDA pour permettre aux nombreux jeunes sportifs de la région de bénéficier d'ne offre de service bonifiée et structurée » a mentionné Xavier Desruisseaux, directeur général du Club de Soccer Optimum de Victoriaville.







Photo: de gauche à droite, Mylène Proulx, directrice générale du CNDA, Frisk Vigoureux, élève, et David Pratte, directeur des services aux élèves.