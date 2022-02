Les camps trilingues de retour cet été

C’est le retour des Camps trilingues Évolution pour l’été 2022 dans plusieurs régions au Québec, notamment au Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières.

Les enseignantes d’Évolution, sorties du moule scolaire pour enseigner autrement, ont créé un concept de course autour du monde trilingue unique au Canada dans lequel JOUER = APPRENDRE. Elles souhaitent contribuer à améliorer la confiance en soi des enfants de chaque région du Québec.

Offrir ce cadeau des langues est la mission des enseignantes pour que les enfants, futurs citoyens du monde, puissent recevoir un programme d’immersion linguistique et de découvertes culturelles durant les étés de leur enfance.

Les camps trilingues proposent une course autour du monde dans laquelle les enfants sont invités à visiter deux pays par semaine. Plus de 250 activités ont été créées pour piquer la curiosité des enfants afin qu’ils découvrent les cultures du monde, leurs beautés et leurs richesses.

Encore plus de plaisir !

Six volets sont présents dans la course autour du monde trilingue dans le but de bonifier l’expérience des enfants. Du volet bien-être et activité physique au volet écoresponsable propulsé par l’Institut du biomimétisme du Québec. Ce type de camp permettra aux enfants de continuer de bonifier les apprentissages durant la période estivale tout en jouant.

Un OBNL

Évolution est une entreprise d’économie sociale née dans les Laurentides qui rayonne à travers le Québec. « Cette année, nous avons été capables de créer plusieurs places au camp à des familles issues de milieux défavorisés », affirme Geneviève Lapointe Larouche, cofondatrice.

Il y aura six camps trilingues dans différentes villes du Québec pour l’été 2022 : Laurentian Regional High School de Lachute ; École Val-des-Monts de Prévost ; École de l’Envolée de Saint-Jérôme ; École Mrg. Bazinet de Saint-Agathe-des-Monts ; Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières.