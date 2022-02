130 000$ pour soutenir la Maison citoyenne des familles de Shawinigan

Pour mieux soutenir les familles de la Mauricie, le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 130 000 $ en soutien à la mission de la Maison citoyenne des familles de Shawinigan. C’est la députée de Laviolette–Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, qui en a fait l’annonce aujourd’hui au nom du ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe.

L’aide financière annoncée est octroyée pour une période de trois ans, à compter de l’année financière 2021-2022. Elle est rendue possible à la suite de l’investissement supplémentaire de 85 millions de dollars destiné aux organismes communautaires qui soutiennent les familles du Québec, annoncé par le ministre le 9 novembre 2020.

L’organisme Revitalisation Quartiers St-Marc/Christ-Roi a rapidement manifesté son intérêt pour bénéficier de cette mesure. Au Québec, le ministère prévoit soutenir financièrement deux nouveaux organismes communautaires Famille par année jusqu’en 2024-2025. Revitalisation Quartiers St-Marc/Christ-Roi, devenu la Maison citoyenne des familles de Shawinigan en 2021, devient donc l’un des premiers bénéficiaires de ce soutien supplémentaire.

La Maison citoyenne des familles de Shawinigan répond aux huit critères de l’action communautaire autonome et possède les caractéristiques d’un organisme communautaire Famille. Elle se démarque en raison de sa position géographique, dans un milieu où les niveaux de vulnérabilité et de défavorisation sont élevés. Il n’existe pas d’autre OCF à proximité.

«Pour les parents et les enfants qui fréquentent la Maison citoyenne des familles de Shawinigan, cette aide financière est un message clair de reconnaissance et de soutien envers celles-ci. Soutenir la mission de notre organisme, c’est exprimer aux familles que malgré les moments difficiles, des ressources sont en place pour les accompagner. C’est avec beaucoup de fierté que nous accueillons cette aide financière qui permettra à l’organisme d’assurer sa pérennité et son développement en répondant adéquatement aux besoins des enfants du territoire», explique Karine Petitclerc-Lapointe, coordonnatrice de la Maison citoyenne des familles de Shawinigan.