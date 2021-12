550 $ amassés pour un organisme lors d’un Joyeux dîner de Noël collectif

Trois-Rivières Centre, la SDC du centre-ville de Trois-Rivières, s’est alliée avec quelques restaurateurs du cœur de la ville afin de proposer un dîner de partage hier qui a permis de récolter plus de 550 $ afin de redonner à un organisme partenaire.

Lors de ce tout premier Joyeux dîner de Noël collectif, des repas totalement gratuits ont été distribués aux gens présents à l’événement, autant des gens d’affaires, des travailleurs que des gens dans le besoin.

Ce dîner de partage a permis d’offrir un peu plus de 75 repas aux personnes qui étaient présentes sur place.

De la musique et beaucoup de plaisir étaient au rendez-vous lors de cette rencontre pour souligner le temps des fêtes. C’était une façon de créer un maillage entre tous les gens qui partagent le cœur de la ville et d’inclure l’ensemble des différentes communautés.

Le menu

Malgré la situation actuelle et les nouvelles mesures imposées aux restaurateurs, ceux-ci n’ont pas hésité à participer à ce dîner afin de redonner à la communauté.

Le Sacristain s’est occupé de préparer le Ragoût du temps des fêtes et c’est l’Épi, buvette de quartier qui s’est chargé du potage du moment. L’Angéline et la Binerie Chik ont concocté les délicieux desserts qui ont été servis dans le parc.

L’objectif, qui était d’amasser des fonds pour les organismes partenaires afin d’aider les gens dans le besoin, a été atteint.

Joanie Turcotte, présidente de Trois-Rivières Centre, est très heureuse du résultat escompté par ce dîner collectif : « Le Sacristain nous a approchés afin de collaborer avec eux sur le projet et il était évident pour nous d’accepter. Ce type d’événement est très évocateur et a permis de créer un maillage très intéressant entre les différentes personnes habitant et vivant le centre-ville tout en récoltant des dons. »