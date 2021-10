Deux ans avant d'atteindre l'objectif de 100 milliard $ US pour le climat

Un objectif vieux de dix ans consistant à récolter 100 milliards $ US pour aider les pays en développement à lutter contre les changements climatiques et à s’adapter à leurs répercussions ne sera probablement pas atteint avant deux ans.

C’est la conclusion d’un nouveau rapport du ministre canadien de l’Environnement Jonathan Wilkinson et du secrétaire d’État allemand à l’Environnement Jochen Flasbarth, présenté une semaine avant le début des pourparlers sur le climat de la COP 26 des Nations unies, en Écosse.

MM. Wilkinson et Flasbarth ont été invités par le président désigné de la COP26, Alok Sharma, en juillet, à proposer un plan pour enfin respecter un engagement pris en 2009 de mobiliser 100 milliards $ annuellement d’ici 2020.

L’argent manquant est susceptible d’être une source de frictions lorsque les pays se rencontreront en Écosse, car les États en développement et les petits États insulaires les moins responsables du réchauffement climatique sont invités, ainsi que les pays les plus riches, à redoubler d’efforts pour réduire les émissions avant 2030.

La promesse de financement climatique faite pour la première fois en 2009 a été reprise lors des pourparlers de Paris sur le climat en 2015 et a été l’une des raisons pour lesquelles les pays les moins développés et les plus touchés du monde ont accepté de signer l’accord.

MM. Wilkinson et Flasbarth s’attendent à ce que l’objectif soit enfin atteint en 2023, avant que les promesses de financement pour le climat dépassent les 100 milliards $ US en 2024 et 2025.

Mia Rabson, La Presse Canadienne