3 étapes pour intégrer l'approche DevOps dans mon entreprise  

La culture DevOps est de plus en plus populaire puisqu’elle consiste à briser les barrières qu’il y a entre les développeurs qui produisent de nouvelles fonctions et les opérateurs qui vérifient la fiabilité du site. En combinant les deux, cela permet aux entreprises d’avoir une meilleure organisation et d’atteindre les objectifs beaucoup plus rapidement. C’est pourquoi on vous explique les étapes à suivre pour intégrer une approche DevOps dans votre société.

Obtenir le soutien de vos équipes

Pour pouvoir intégrer une approche DevOps dans votre entreprise, il est essentiel d’avoir des échanges concrets avec vos équipes. En effet, la culture DevOps repose sur le principe de réduire les délais entre le développement et les opérations, ce qui demande d’ouvrir davantage la communication entre les équipes et de les soutenir dans la transition vers la culture DevOps.

Pour intégrer ce système de fonctionnement, il est essentiel de faire un bilan de l’organisation actuelle de votre entreprise pour vous permettre de vous projeter, de définir et d’atteindre vos objectifs.

Suivre une formation DevOps

Le meilleur moyen pour comprendre un nouveau système, c’est de l’apprendre en profondeur. C’est pourquoi il pourrait être intéressant pour vous et vos équipes de suivre une formation DevOps afin d’accélérer le processus de cette culture dans votre entreprise.

La formation DevOps peut se faire sous forme d’ateliers qui sont présentés par des experts dans le domaine. Grâce à cette formation, vous entrerez dans le vif du sujet en seulement quelques heures. Vous pourrez ainsi comprendre le concept et ses bénéfices à l’aide d’informations théoriques, mais également grâce à de la pratique qui est basée sur des jeux ludiques et des rétroactions constructives.

Ces ateliers qui sont disponibles autant en présentiel qu’à distance vous donneront accès à des mises en situation pour vous préparer à réagir en cas de problème et vous pousser davantage vers la collaboration des équipes.

Mettre en place les outils nécessaires

Une fois que vous aurez pris conscience de la culture DevOps et que vous serez prêt à l’intégrer dans votre entreprise, il ne vous restera qu’à mettre en place les outils nécessaires et vous assurer de leur bon fonctionnement. En effet, il faut savoir qu’il existe de nombreux outils et il est important de définir uniquement ceux qui vous permettront d’atteindre vos objectifs. Prenez le temps de sélectionner les outils, de les évaluer et de comprendre toutes leurs possibilités pour les utiliser à leur maximum.

Finalement, suivre ces étapes vous permettra d’intégrer la culture DevOps rapidement. En cas de doute, faites appel à un expert du domaine pour vous aider à prendre les meilleures décisions et être certain d’avoir une approche conçue pour votre infrastructure.