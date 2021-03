Déménagement d'un parent âgé: comment l'aider au mieux?

Votre parent a atteint un âge où il devient difficile pour lui de rester seul à la maison et vous hésitez entre l’accueillir à votre domicile ou de trouver une résidence où il pourra sociabiliser avec d’autres personnes et avoir recours à des soins de santé permanente. Pour vous aider à prendre la décision, vous devriez envisager d’être accompagnés pour trouver une résidence pour personnes âgées à Montréal afin de prendre conscience de toutes les possibilités qui s’offrent à vous.

Aussi, en faisant appel à une équipe, vous gagnerez du temps considérable sur votre recherche puisque celle-ci se fera uniquement en fonction de vos critères et de vos besoins.

Les avantages d’être suivi

Prendre la décision de mettre l’un de vos parents en résidence peut être difficile à prendre, voire vous donner un sentiment de culpabilité. En étant suivi, vous allez pouvoir être accueilli dans votre démarche sans l’ombre d’un jugement en plus d’être informé sur tous les types de résidences disponibles pour accueillir et répondre à tous les besoins de votre parent.

En plus de vous faire prendre conscience des choses et de gagner du temps sur votre recherche, avoir un suivi pendant votre démarche vous rassurera. Vous serez accompagné tout au long du processus par une équipe ayant reçu les meilleures formations pour vous venir en aide. De plus, vous aurez également un soutien pendant les visites en résidence.

Les différents types de résidences

Afin de répondre au mieux aux besoins de votre parent, il est important de connaître les différents types de résidence.

Résidence pour personnes âgées autonomes permet aux patients d’avoir un environnement autonome et libre tout en ayant un accès aux soins en cas de besoins. Que votre parent soit actif ou plutôt casanier, il aura un espace adapté à son tempérament.

La résidence pour personnes âgées semi-autonome est un bon moyen si votre parent a besoin de soins plus poussés, mais qu’ils souhaitent absolument garder un peu d’autonomie.

Le centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) est aussi une solution pour aider les personnes âgées qui ont des problèmes de santé beaucoup plus grave et exigent un suivi permanent comme les soins d’hygiène personnelle, l’ergothérapie et la physiothérapie. À noter qu’il existe 3 types de CHSLD accessible au Québec tels que le public, le privé conventionné et privé.

En conclusion, il est important de vous assurer le bien-être de vos parents et de leur offrir un cadre où ils pourront faire des activités seuls et accompagnés tout en recevant des soins adaptés à eux. N’hésitez pas à faire appel à une équipe d’experts pour vous accompagner dans votre démarche et la rendre plus facile.