Votre animal s'est blessé : que faire ?

Les animaux ont une curiosité assez développée qui peut ne pas toujours jouer en leur faveur. En effet, les animaux peuvent avoir de multiples blessures qui peuvent être issues d’un accident de la route, d’une simple chute de hauteur ou d’un combat avec d’autres animaux.

Certaines blessures sont anodines alors que d’autres peuvent être graves et causer de lourdes interventions de la part du vétérinaire. Plus les blessures sont importantes, plus elles peuvent prendre du temps à être soignées. Elles peuvent aussi demander un certain budget.

Rassurer votre animal

Lorsque votre animal s’est blessé, il est possible que la douleur le rende un peu grognon et lui donne de mauvaises réactions. Il est donc important que vous soyez doux avec lui pour tenter de le rassurer au maximum. Si cela vous semble nécessaire, vous pouvez toujours munir votre animal d’une muselière le temps de vérifier l’ampleur de la blessure.

Nettoyer la plaie

Après avoir mesuré l’ampleur de la blessure, vous pouvez entamer quelques soins vous-même afin de nettoyer la plaie. Pour ce faire, vous pouvez couper au ciseau les poils entourant la blessure pour rincer la blessure à l’eau claire et au savon ou avec du sérum physiologique si vous en avez. Servez-vous d’une compresse pour désinfecter la plaie, car le coton pourrait laisser des résidus sur la plaie. Frottez légèrement pour enlever le plus possible la saleté.

Concernant les produits, vous pouvez aussi utiliser ceux à base d’iode comme la Bétadine. Les huiles essentielles de lavande et d’arbre de thé peuvent aussi être efficaces.

Une fois la plaie désinfectée, vous pouvez laisser sécher à l’air libre et faire un pansement si besoin pour éviter que votre animal se mette à lécher trop souvent sa plaie, surtout lorsqu’il est question d’un chien. À défaut de ce que l’on peut penser, la salive des chiens peut empirer les blessures.

Consulter un vétérinaire

Il est possible que vos premiers soins, même bien faits, ne suffisent pas à soigner la blessure de votre animal, surtout si elle est profonde. Il se peut qu’il y ait apparition de pus et de rougeur ou que votre chien en vienne à faire de la fièvre.

Si cela arrive, ne tardez pas à consulter un vétérinaire qui offrira des soins plus adaptés à votre animal.

En conclusion, rassurer votre animal reste la première et meilleure chose à faire. Vous pouvez aussi traiter vous-même les soins et l’amener voir un vétérinaire d’urgence.