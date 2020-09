Deuxième phase du Panier Bleu: Québec investit 3 150 000 $

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, annonce qu’une contribution financière non remboursable de 3 150 000 $ sera versée à l’organisme Le Panier Bleu, pour la réalisation de sa deuxième phase de développement.

Cette nouvelle phase permettra au Panier Bleu de poursuivre sa mission en améliorant la performance de sa plateforme numérique. Elle contribuera aussi à l'atteinte de deux grands objectifs soit de continuer la promotion de l'achat local, en offrant une importante visibilité aux commerçants et aux produits québécois et de poursuivre le développement informatique de la plateforme.

Le site Web lepanierbleu.ca regroupe présentement les fiches de quelque 22 000 commerces québécois. Il est possible d'y effectuer une recherche géolocalisée ainsi qu'une recherche par produit ou par commerce. Quant au commerçant qui s'y affiche, il a accès gratuitement à un éventail de services et de renseignements à partir d'un portail d’entreprise, par exemple le profil des visiteurs ou un outil favorisant une expérience client plus personnalisée.

Grâce à la deuxième phase, les consommateurs pourront trouver les produits qu'ils souhaitent acheter en accédant en temps réel aux stocks des commerçants participants. La plateforme offrira donc une visibilité accrue aux produits québécois.

Rappelons que le Panier Bleu vise à faire contrepoids aux plateformes internationales en encourageant l'achat local par l'entremise d'activités de promotion et de marketing stratégiques.

« La crise sanitaire liée à la COVID-19 nous a permis de revoir nos habitudes d'achat et de faire un effort collectif pour soutenir les entrepreneurs d'ici. Le Panier Bleu, qui jouit d'une forte notoriété, a contribué à cet effort. C'est un outil important dans le cadre de notre plan de relance de l'économie québécoise, car nous croyons au potentiel de cette plateforme pour stimuler l'achat local et mieux faire connaître les entreprises et les produits de chez nous. L'offre de services sera développée, et la plateforme pourra générer des revenus du privé dans un avenir rapproché. Cette prochaine étape dans le développement du Panier Bleu est importante afin d'en assurer le succès à long terme et de faciliter la vie des Québécois qui veulent acheter localement », a laissé savoir le ministre Fitzgibbon.