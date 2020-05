Shawinigan : La crise de la pandémie de la COVID-19 coûtera entre 2 M$ et 3 M$ en 2020

À Shawinigan comme pour l’ensemble des municipalités, la crise engendrée par la pandémie de la COVID-19 aura un impact important sur les finances municipales. Comme le signalait, hier, l’Union des municipalités du Québec, « malgré une gestion rigoureuse de leurs budgets, les municipalités doivent faire face à la fois à une baisse substantielle de leurs revenus et à une augmentation significative de leurs dépenses. »

À Shawinigan, différents scénarios indiquent actuellement que les coûts associés à la crise de la pandémie de la COVID-19 pourront représenter des dépenses supplémentaires allant de 2 M$ à 3 M$ d’ici à la fin de l’année 2020.

« On s'attend à une compensation »

« Il faut se rappeler que les municipalités sont en première ligne pour faire appliquer les mesures sanitaires de la Santé publique », souligne le maire Michel Angers. « Cela a un impact direct sur nos finances. On doit répondre aux besoins de nos commerçants, de nos citoyens et de nos entrepreneurs. Et on doit aussi continuer à offrir les services de base pour l’ensemble de la municipalité. »

L’ampleur de la crise nécessite des mesures exceptionnelles. La Ville de Shawinigan souhaite donc que le gouvernement du Québec offre un soutien financier afin d’absorber, en tout ou en partie, les dépenses liées à l’impact des mesures sanitaires de la Santé publique pour l’ensemble de la communauté.