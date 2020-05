Moisson Mauricie récolte 50 820 $ de dons

La pandémie n'arrête pas les grands coeurs. C’est avec fierté que Moisson Mauricie / Centre-du-Québec a récemment dévoilé les résultats de sa Grande collecte virtuelle, soit plus de 50 820 $ de dons.

L'organisme est d'autant plus fier que l'objectif de base était d'atteindre les 40 000 $. Les dons ont été remis par texto ou via le site Internet.

Jean Pellerin, président du conseil d’administration de Moisson MCDQ indique : « C’est extraordinaire! Nous sommes vraiment touchés par cette belle générosité! Les gens de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont fait preuve d’une grande solidarité envers les personnes fragilisées. Nous sommes fiers des résultats qui démontrent l’importance de notre mission : aider les gens à se nourrir! »

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu faire un don, les dons par texto sont terminés, mais il est toujours possible d’en faire un via le site internet de Moisson : https://www.moisson-mcdq.org/ faites-un-don/