Opération Enfant Soleil remet 88 192 $ au CIUSSS MCQ pour le mieux-être des enfants

Dans le cadre de la tournée provinciale des hôpitaux, les porte-paroles d’Opération Enfant Soleil, Camille Dg et Alain Dumas ont remis 88 192 $ au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, soit 38 400 $ au Centre hospitalier affilié universitaire régional, 27 372 $ au Centre multiservices de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice, 19 900 $ à l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie, et 2 520 $ à la Maison de naissance de la Rivière.

À ce jour, c’est 3 857 748 $ qui ont été versés dans la région de la Mauricie et dans le Centre-du-Québec afin d’offrir les meilleurs soins et une meilleure qualité de vie aux enfants en période d’hospitalisation, grâce à l’aménagement d’espaces favorables à leur guérison.

James Dufour, Enfant Soleil de la Mauricie

Vers l’âge de dix mois, James cesse de manger. Les spécialistes dépistent une gastroparésie sévère, qui lui occasionne des douleurs abdominales intenses, ainsi que le syndrome d’entérocolite, qui provoque de l’inflammation dans ses intestins. Le gavage est nécessaire, mais ses effets secondaires sont nombreux : eczéma, diarrhées, vomissements et douleurs.

Heureusement, on réussit à trouver une médication à laquelle James réagit bien. La famille n’est toutefois pas au bout de ses peines : des tests révèlent que James présente aussi un trouble du spectre de l’autisme, un trouble alimentaire et un trouble de la modulation sensorielle. Malgré la maladie, James est un garçon heureux et sa résilience lui permet d’avancer, un petit pas à la fois...

Quel montant, pour quelle action ?

Voici le détail des octrois versés au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec:

38 400 $ remis au Centre hospitalier affilié universitaire régional.

Ce montant financera l’achat de dix balances pour bébés, de 5 lits pédiatriques et de 5 tables d'alimentation mobiles. De plus, il permettra l’achat d’un chariot d’urgence mobile comprenant du matériel adapté pour les nouveau-nés, les enfants et les adolescents. Grâce à ce matériel, plusieurs manœuvres seront facilitées telles que des intubations, l’injection de médicaments, l’installation de solutés, le dégagement des voies aériennes, etc. Depuis 1992, Opération Enfant Soleil a versé 1 204 889 $ à ce centre.

27 372 $ versé au Centre multiservices de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice.

Cette somme financera l’achat d’une civière pour incubateur de transport qui permettra d’améliorer l’efficacité des interventions auprès des nouveau-nés ainsi que la rapidité et la sécurité des transferts, tout en respectant les nouvelles normes. Depuis 1993, Opération Enfant Soleil a versé 315 066 $ à ce centre.

19 900 $ remis à l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie.

Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux offriront chacun la somme de 9 950 $ afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau‐nés en région. Cette somme financera l’achat d’un un tire-lait électrique et d’un moniteur physiologique multiparamétrique qui permettra une surveillance en continu de l'état de santé des enfants lors de réanimation néonatale, en soins aigus ou selon le besoin de surveillance. Depuis 1994, Opération Enfant Soleil a versé 328 216 $ à cet hôpital.

2 520 $ versé à la Maison de naissance de la Rivière.

Cet octroi financera l’achat d’un harnais de sécurité permettant d’assurer la sécurité des nouveau-nés lors des transports en ambulance, de deux pèse-bébés électroniques portatifs utilisés lors des suivis impliquant des problèmes de prise de poids des petits, ainsi que d’un appareil à succion portatif permettant de nettoyer les sécrétions pouvant limiter la respiration après la naissance. Aussi, afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau‐nés en région, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux offriront chacun la somme de 375 $ ce qui financera l’achat d’un bilirubinomètre, appareil permettant de déterminer le taux de jaunisse chez le nouveau-né. Depuis 2017, Opération Enfant Soleil a versé 56 536 $ à cette Maison de naissance.