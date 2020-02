Une contribution de 30 000 $ octroyée à l'organisme "Revitalisation des quartiers Saint-Marc/Christ-Roi"

La Ville de Shawinigan a annoncé une contribution exceptionnelle de 30 000 $ à l’organisme Revitalisation de quartiers Saint-Marc/Christ-Roi afin de maintenir ouvert ce service en attendant un financement suffisant. Cette aide financière ponctuelle vient appuyer l’initiative du CIUSSS-MCQ qui octroie un financement du même montant.

« Pour moi, pour la conseillère Jacinthe Campagna et pour le conseil, la fermeture de cet organisme, ce n’est pas un scénario qu’on envisage », a lancé le maire Michel Angers. On a décidé de prendre les moyens nécessaires pour que ça n’arrive pas. »

Le maire va accompagner personnellement l’organisme dans ses démarches pour obtenir une reconnaissance comme organisme communautaire famille. « J’appuie à 100 % cette demande. Depuis cinq ans au COMPLICE, soit le Conseil d’orientation et de mobilisation des partenaires locaux pour l’intervention des communautés de l’Énergie, que je préside, on travaille dans ce sens, ajoute l'élu. On a une préoccupation particulière pour les familles et tous les enfants de notre ville, de 0 à 20 ans, pour qu’ils aient des chances égales de réussir et d’avoir leur place au soleil. »

A u cours des dernières semaines, le maire Michel Angers et la conseillère Jacinthe Campagna ont multiplié les rencontres avec la direction du CIUSSS-MCQ, la députée Marie-Louise Tardif et Karine Petitclerc-Lapointe, la coordonnatrice de Revitalisation de quartiers Saint-Marc/Christ-Roi, afin de trouver une solution au sous-financement de cet organisme.

« Je constate partout une volonté de soutenir cet organisme qui joue un rôle essentiel pour notre communauté, a poursuivi maire Michel Angers. Nous avons besoin d’un organisme communautaire famille à Shawinigan et il n’y a pas de raison pour qu’on ne puisse pas obtenir cette reconnaissance. »