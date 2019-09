À temps pour la rentrée, la SAQ remet 375 573 $ au réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ)

Madame Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction à la SAQ, a remis fièrement le montant amassé, lors de la campagne SAX x BAQ, à monsieur Daniel Tremblay, président du conseil d’administration et administrateur de sociétés BAQ.

Du 29 août au 2 septembre, la SAQ remettait 1 $ au réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) pour chaque vin rosé vendu dans le cadre de sa campagne SAQ X BAQ. Les clients étaient également sollicités pour offrir des dons supplémentaires à la caisse. Ces contributions se traduisent aujourd’hui par la remise de 375 573 $ à l’organisme. Cette aide arrive à temps pour combler les besoins alimentaires de plusieurs familles qui doivent composer avec les exigences de la rentrée et tous les besoins qui y sont liés.

Ce montant s’ajoute aux 813 032 $ versés par la SAQ depuis le début de l’année à la suite de sa campagne SAQ X BAQ du mois de mai et par le versement d’une aide particulière offerte aux Moisson des secteurs les plus touchées par les inondations du printemps dernier. Depuis 2009, la contribution de la SAQ et de ses clients aux Banques alimentaires du Québec se chiffre à plus de 6,5 millions de dollars.