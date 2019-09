Plus de 310 000 $ amassés en Mauricie et au Centre-du-Québec

Du 23 au 25 août derniers, plus de 200 cyclistes et bénévoles se sont rassemblés à l’Auberge Godefroy à Bécancour pour la 12e édition de Roulez pour vaincre la SLA propulsé par TELUS Santé, le seul événement cycliste annuel en soutien à la Société de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) du Québec. Grâce à ce rassemblement dans la région du Centre-du-Québec et de la Mauricie, plus de 310 000 $ ont été amassés dans le but d’offrir un soutien psychosocial, technique et financier aux familles touchées par la SLA, en plus de financer la recherche sur cette maladie incurable.

Des cyclistes de partout au Québec se sont mobilisés et ont pédalé de 70 à 120 km par jour sur une durée de 1 à 3 jours dans l’espoir de vaincre la SLA, une maladie dont l’espérance de vie oscille entre 2 et 5 ans après le diagnostic.

« Chaque année, le Roulez pour Vaincre la SLA réunit des gens de partout au Québec qui ont tous été touchés de près ou de loin par la SLA et qui entretiennent l’espoir de mettre fin à cette maladie. C’est un événement humain, chaleureux et rempli d’émotion grâce auquel la Société peut continuer à offrir des services personnalisés aux familles touchées par la SLA. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les familles qui y participent et contribuent à son succès », a affirmé Claudine Cook, directrice générale de la Société de la SLA du Québec. Depuis sa création en 2008, le Roulez pour Vaincre la SLA aura permis de récolter 2,6 millions de dollars, une fierté pour l’organisme.

La SLA en chiffres

Aussi connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig, la SLA est une maladie neurodégénérative incurable dont l’espérance de vie moyenne après le diagnostic est de 2 à 5 ans;

Les personnes qui en sont atteintes perdent graduellement leur capacité à marcher, parler, avaler et finalement à respirer au fur et à mesure que les neurones moteurs sont détruits. Elles deviennent ainsi prisonnières de leur corps, sans perdre leurs facultés intellectuelles, ni leurs sens.

Au Canada, on compte de 2 500 à 3 000 personnes atteintes de la SLA, dont environ 600 au Québec;

Pour chaque nouveau diagnostic de SLA, un décès survient.

La SLA peut tomber sur n’importe qui : 90 % des cas sont sporadiques, 10 % des cas sont héréditaires.

À propos de Roulez pour Vaincre la SLA propulsé par TELUS Santé

Ouverte aux cyclistes de tous niveaux, la 12e édition du Roulez pour vaincre la SLA a eu lieu du 23 au 25 août à l’Auberge Godefroy ;

200 cyclistes et bénévoles se sont rassemblés lors de l’événement cycliste;

Le samedi 24 août, une journée bien-être ouverte à tous avait lieu à l’Auberge Godefroy en soutien à la Société de la SLA du Québec. Les participants avaient droit à une séance de yoga avec Claudia Gomez de Yoga 3, en plus de profiter de l’espace aqua-détente de l’auberge et d’une promenade le long du parc écologique Godefroy.

Roulez pour Vaincre la SLA 2019 comprenait trois volets : des défis cyclistes d’une durée de trois, deux ou un jour. Les participants ont parcouru de 70 à 120 km par jour;

Pour plus d'informations sur l'événement, allez à l'adresse www.roulezpourvaincrelasla.ca.

À propos de la Société de la SLA du Québec

La Société de la SLA du Québec est le seul organisme à but non lucratif dont la mission est d’améliorer la qualité de vie des Québécois et Québécoises atteints de la SLA et de leurs proches en :

Offrant des programmes et services de soutien aux personnes atteintes de la SLA, à leurs aidants et aux professionnels de la santé;

En finançant et en promouvant des projets de recherche sur la SLA de pointe au Canada;

Sensibilisant le public et les instances gouvernementales à la SLA.

Pour en savoir plus sur la SLA, allez à l'adresse www.sla-quebec.ca.