Plus de 114 000 $ amassés à Victoriaville et à Trois-Rivières

Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec est heureuse du succès du Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par Proxim qui a eu lieu, le 26 mai dernier, à La Grande Place des Bois-Francs à Victoriaville et au Centre Les Rivières à Trois-Rivières.

À Trois-Rivières, les 66 participants qui ont fait un rasage complet ou un défi de type coupe- couette au Centre Les Rivières et ceux des Défis personnalisés de 2019 ont amassé 57 714 $. Grâce à leur Défi, le président d’honneur M. Philip Goyette, conseiller en placement chez Valeurs mobilières Desjardins, et sa fille Charlie ont fait la différence et ont remis à Leucan une somme de 13 000 $.

À Victoriaville, 43 participants ont relevé le Défi cet après-midi. Avec les participants des Défis personnalisés de 2019, ils ont amassé un montant de 56 453 $. Le président d’honneur M. Yannick Fréchette, conseiller municipal et psychoéducateur, a grandement contribué au succès de l’édition 2019 en relevant, le 21 mai dernier, le Défi en duo avec le maire de Victoriaville, M. André Bellavance. Ensemble, ils ont amassé environ 15 000 $ pour la cause.

Des jeunes membres qui font rayonner la cause

Depuis plusieurs semaines, des jeunes membres de Leucan de la région s’impliquent fièrement pour faire rayonner la cause. Il s’agit de Charlotte Richard, 13 ans, à Trois-Rivières et Angélie Laflamme, 8 ans, accompagné de son frère Eliott à Victoriaville.

Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec remercie sincèrement les participants, les donateurs et les bénévoles qui ont fait de cette journée un succès. Grâce aux dons amassés lors du Défi, Leucan offre des services de soutien aux familles d’enfants atteints de cancer de la région et finance la recherche clinique en oncologie pédiatrique.

Leucan remercie aussi les partenaires régionaux suivants : La Grande Place des Bois-Francs, Les Rivières, GERACO, Valeurs mobilières Desjardins, KYQ 95,7, Plaisir 101,9, O 97,3, ÉNERGIE 102.3, 94,7 Rouge, 106,9 Mauricie, Rythme 100,1, Le Nouvelliste, Les Hebdos Mauricie – Rive-Sud, MAG2000, Corporation des Évènements de Trois-Rivières, Elodie Kergal, Le Studio K [photographie+vidéo] et Christian Auger, photographe.

Leucan souligne également l’implication de Proxim, présentateur de l’événement pour une 4e année consécutive, de Mia, qui pour une 5e année a créé les boucles d’oreilles de l’Espoir, un bijou vendu au profit de Leucan, de Subway, qui offre le repas aux bénévoles sur les sites de rasage et de Dominic Paquet, porte-parole provincial du Défi.